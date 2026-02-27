banner
Кастинг Wolfenstein 3 розкриває сюжет про травмовану війною сироту з України, — чутки

Wolfenstein

За чутками, розпочався кастинг для Wolfenstein 3 і неочікувано там з’явився український слід. За сюжетом, Вільям “Бі-Джей” Бласковіц зустріне маленьку українку Софію та її собаку Ральфа.


Інсайдер mp1st стверджує, що їхня взаємодія нагадає динаміку з The Last of Us з рольовими моделлями “захисник і дитина”, що логічно вписується в образ Бласковіца. Кастинг проводиться для кодового проєкту “Валькірія”, який нібито стосується Wolfenstein 3 і дає перші деталі історії.

У ньому описується персонажка на ім’я Софія — українська сирота віком від 8 до 11 років. Дівчинка знайомиться з Бласковіцем і подорожує разом із ним протягом гри. Невідомо, яку роль відіграватиме Софія, але припускається, що головний герой врятує її та візьме до своєї команди опору.

“Хоч спочатку вона була настороженою та травмованою війною, під опікою опору (ймовірно мається на увазі Kreisau Circle) вона розквітає як вольова людина, що вижила”, — йдеться в описі персонажа.

Це натякає на повернення Бласковіца як головного героя. Зйомки планують почати у квітні, а подальші виробничі етапи намічені щонайменше до у 2027‑го. Це дає приблизне уявлення про терміни і натякає, що реліз, якщо гра справді існує, навряд чи відбудеться раніше кінця 2027 року.


Кодова назва “Валькірія” також привернула увагу через існування реальної операції з аналогічною назвою. Це була змова проти Гітлера, що може натякати на головний сюжет гри, однак це лише здогадки. У документах згадуються режисер Том Кіган і кастинг-директорка Емілі Швебер — обидва вже працювали з MachineGames. Крім того, Кіган також був режисером для акторського складу Indiana Jones and the Great Circle.

Офіційного підтвердження про Wolfenstein 3 від MachineGames немає. Раніше директор студії Джерк Густафссон казав, що команда завжди планувала продовжити серію, хоча конкретні терміни він не називав. Джерела також стверджують, що розробка вже може тривати.

Wolfenstein стане серіалом — Amazon залучила авторів «Фолаут» та «Світу Дикого Заходу»

Джерело: Insider Gaming

