Ніл Дракманн пояснив фінал The Last of Us — чи могли Світляки створити вакцину?

The Last of Us

Режисер The Last of Us Ніл Дракманн розкрив головну таємницю фіналу першої частини. Геймери сперечалися про неї понад 10 років.

У новині присутні спойлери до фіналу першої частини The Last of Us

Фінал гри став зрозумілий в операційній лікарні Св. Марії в Солт-Лейк-Сіті, коли Джоел вбив головного хірурга (батька Еббі). І цей момент став одним з найсуперечливіших в The Last of Us. Користувачі розділилися на два табори: могли Світлячки врятувати людство вакциною або ні? Під час до того, як Джоел пробирається до операційної він знаходить аудіозаписи Марлен, лідерки Світлячків. У них вона говорить про інших потенційних людей з імунітетом, які врешті решт гинули і не допомогли створити вакцину. Але вони не були схожі на Еллі, бо причини, чому вона має імунітет — унікальні.

Якщо хтось забув або не знає, чому питання вакцини зійшлося тільки на Еллі, то нагадаємо — причина в її матері. В інших імунітет був нестабільним або вони просто довше не ставали зараженими. А ось з Еллі все інакше: вона може дихати спорами, а укуси інфікованих не перетворюють її на монстра. І все через те, що її мати заразилася під час пологів і перерізала пуповину через кілька секунд після укусу. Завдяки цьому вона не встигла передати інфекцію, але в Еллі сформувався імунітет. Фактично організм дівчини сприймає кордицепс як частину себе.

І ось Ніл Дракманн, нарешті чітко відповів на головне питання серії: чи могли Світлячки створити ліки, якби пожертвували Еллі? За словами режисера, він підтримує вибір Джоела, але це не суперечить тому, що їхній намір як авторів був однозначний — так, людство могли врятувати.

«Чи могли Світлячки створити ліки? Наш задум був такий: так, вони могли. Чи є в цьому наукові неточності, які тепер викликають сумніви? Безумовно. Наукова частина неідеальна, і люди ставлять це під питання. Я нічого не можу сказати напевно, але ми виходили з того, що вони могли створити ліки. Це робить рішення Джоела найцікавішим філософським питанням», — каже Дракманн у подкасті.

Ці слова перетворили фінал першої частини на ще похмуріший: Джоел свідомо знищив шанс людства на порятунок, бо не зміг втратити Еллі. Він обрав врятувати одну дитину, яка стала йому другою донькою після давньої втрати Сари. Випадковий військовий на початку пандемії не залишив вибору щодо порятунку його рідної доньки — а Джоел не залишив право вибору людству.

Creators - Агенція з міжнародного PR для технологічних та B2B компаній PR для компаній та їх лідерів Організація інтерв’ю в медіа, подкастах, виступи на конференціях Європа, Азія, Америка Дізнатись деталі

Як відомо з подальших подій гри, Джоел вбив усіх у лікарні, забрав Еллі і збрехав їй про те, що Світлячки зупинили пошуки вакцини. Хоча дівчина не надто цьому повірила, що стало причиною напруження між ними. У другій частині гри він зізнався про скоєне, що вона сприйняла як зраду. Як результат їхні відносини все більше псуються, а Еллі від нього віддаляється. А паралельно його вибір став причиною головної трагедії в The Last of Us Part 2.

Разом з тим Дракманн підтвердив, що третя частина гри може з’явитися, але лише якщо команда Naughty Dog знайде для неї «гідну» історію. А якщо ні, то як і казали раніше — можливо на цьому все.

Що ж до серіалу — в третьому сезоні ми побачимо історію Еббі (у серіалі виконає роль Кейтлін Девер). За словами співшоуранера Крейга Мейзіна, четвертий сезон теж на порядку денному — він потрібен, щоб довести історію до завершення. Але наразі офіційно підтверджено лише третій сезон.

Джерело: Game Spot