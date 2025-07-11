Новини Наука та космос 11.07.2025 comment views icon

«Катастрофа для космічної науки»: NASA звільняє понад 2100 працівників

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Олександр Федоткін

Автор новин та статей

«Катастрофа для космічної науки»: NASA звільняє понад 2100 працівників
Depositphotos

Незважаючи на те, що Ілон Маск вже не керує Департаментом ефективності державного управління (DOGE), адміністрація президента США Дональда Трампа продовжує проводити масові скорочення держслужбовців.

За інформацією Politico, близько 2 тис. 145 високопосадовців NASA невдовзі мають бути звільнені у рамках триваючої кампанії адміністрації Трампа зі скорочення штату держслужбовців. Мова йде про співробітників зі статусом G-13, G-14 та G-15, як правило, це спеціалісти та менеджери, чиї зарплати сягають шестизначних цифр.

Ці співробітники входять до групи з 2 тис. 700 держслужбовців, які погодились добровільно піти зі своїх посад після того, як у Трампа їм запропонували достроковий вихід на пенсію, вихідну допомогу та відстрочені відставки. При цьому у Трампа хочуть скоротити бюджет NASA на наступний рік на 25%. Спеціалісти з дослідницького центру Pew Research Center зазначають, що колись NASA вважалось одним з найкращих місць на державній службі у США і було третім за популярністю державним агентством після Служби національних парків та Поштової служби. 

«Це катастрофа для космічної науки та астрофізики. Глобальна катастрофа, а не лише для американців», — підкреслила з цього приводу фізик-теоретик Чанда Прескод-Вайнштейн. 

За словами астрофізика Роберта Ратледжа, 607 співробітників NASA йдуть з Центру космічних польотів імені Годдарда в Меріленді. Ратледж підкреслив, що такі масштабні скорочення позбавлять США багаторічного лідерства в галузі астрофізики. 

Ще 311 співробітників мають звільнитись з Космічного центру Кеннеді у Флориді. Космічний центр Джонсона в Техасі мають покинути 366 співробітників, з Дослідницького центру Ленглі у Вірджинії звільнять 281 співробітника. 

Підрозділи наукових місій NASA скорочено майже на 50%, тоді як фінансування програми пілотованих космічних польотів збільшено. Запропонований бюджет передбачає закриття 41 космічної місії. При цьому закон про примирення бюджетів, підписаний 4 липня, виділив близько $10 мільярдів на пілотовані космічні програми NASA.

Окрім цього циркулює інформація, що адміністрація Трампа хоче приватизувати частину державних служб, включно із Національною метеорологічною службою, Національним управлінням океанічними та атмосферними дослідженнями, які до цього надавали послуги безкоштовно.

Джерело: Futurism

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