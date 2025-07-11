«Катастрофа для космічної науки»: NASA звільняє понад 2100 працівників

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Незважаючи на те, що Ілон Маск вже не керує Департаментом ефективності державного управління (DOGE), адміністрація президента США Дональда Трампа продовжує проводити масові скорочення держслужбовців.

За інформацією Politico, близько 2 тис. 145 високопосадовців NASA невдовзі мають бути звільнені у рамках триваючої кампанії адміністрації Трампа зі скорочення штату держслужбовців. Мова йде про співробітників зі статусом G-13, G-14 та G-15, як правило, це спеціалісти та менеджери, чиї зарплати сягають шестизначних цифр.

Ці співробітники входять до групи з 2 тис. 700 держслужбовців, які погодились добровільно піти зі своїх посад після того, як у Трампа їм запропонували достроковий вихід на пенсію, вихідну допомогу та відстрочені відставки. При цьому у Трампа хочуть скоротити бюджет NASA на наступний рік на 25%. Спеціалісти з дослідницького центру Pew Research Center зазначають, що колись NASA вважалось одним з найкращих місць на державній службі у США і було третім за популярністю державним агентством після Служби національних парків та Поштової служби.

«Це катастрофа для космічної науки та астрофізики. Глобальна катастрофа, а не лише для американців», — підкреслила з цього приводу фізик-теоретик Чанда Прескод-Вайнштейн.

За словами астрофізика Роберта Ратледжа, 607 співробітників NASA йдуть з Центру космічних польотів імені Годдарда в Меріленді. Ратледж підкреслив, що такі масштабні скорочення позбавлять США багаторічного лідерства в галузі астрофізики.

Ще 311 співробітників мають звільнитись з Космічного центру Кеннеді у Флориді. Космічний центр Джонсона в Техасі мають покинути 366 співробітників, з Дослідницького центру Ленглі у Вірджинії звільнять 281 співробітника.

Підрозділи наукових місій NASA скорочено майже на 50%, тоді як фінансування програми пілотованих космічних польотів збільшено. Запропонований бюджет передбачає закриття 41 космічної місії. При цьому закон про примирення бюджетів, підписаний 4 липня, виділив близько $10 мільярдів на пілотовані космічні програми NASA.

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Окрім цього циркулює інформація, що адміністрація Трампа хоче приватизувати частину державних служб, включно із Національною метеорологічною службою, Національним управлінням океанічними та атмосферними дослідженнями, які до цього надавали послуги безкоштовно.

Джерело: Futurism