Кейт Бланшетт каже, що на зйомках фільмів «Володар перснів» їй нічого не платили, але «давали безплатні сендвічі»

Трилогія Пітера Джексона стала однією з найкасовіших у світі з $2,9 млрд заробітків, однак не всі актори отримували солідну зарплату.

Енді Коен у програмі «Watch What Happens Live» запитав Кейт Бланшетт, за який фільм вона отримала найбільший гонорар, припустивши, що це міг бути фільм «Володар перснів».

Коен уточнив, чи отримувала Кейт згодом частину від прибутків від фільму (деякі угоди передбачають, що актори отримають меншу зарплатню, однак їм виділять відсоток від загального збору). Акторка відповіла: «Ні, не було нічого».

Акторка також наголосила на тому, що «жінкам платять не так багато, як всі думають».

How much money did Cate Blanchett make from Lord of the Rings? #WWHL pic.twitter.com/QDsPlFs5il

— Watch What Happens Live! (@BravoWWHL) August 8, 2024