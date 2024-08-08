Кейт Бланшетт каже, що на зйомках фільмів «Володар перснів» їй нічого не платили, але «давали безплатні сендвічі»

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Трилогія Пітера Джексона стала однією з найкасовіших у світі з $2,9 млрд заробітків, однак не всі актори отримували солідну зарплату.

Енді Коен у програмі «Watch What Happens Live» запитав Кейт Бланшетт, за який фільм вона отримала найбільший гонорар, припустивши, що це міг бути фільм «Володар перснів».

«Ти жартуєш?» — відповіла Бланшетт. «Ні, нікому нічого не платили за цей фільм. Я фактично отримувала безплатні сендвічі»

Коен уточнив, чи отримувала Кейт згодом частину від прибутків від фільму (деякі угоди передбачають, що актори отримають меншу зарплатню, однак їм виділять відсоток від загального збору). Акторка відповіла: «Ні, не було нічого».

«Я просто хотіла попрацювати з хлопцем, який зняв “Живу мертвечину”», — додала Бланшетт, згадуючи Джексона і його комедійний фільм жахів про зомбі 1992 року.

Акторка також наголосила на тому, що «жінкам платять не так багато, як всі думають».

How much money did Cate Blanchett make from Lord of the Rings? #WWHL pic.twitter.com/QDsPlFs5il — Watch What Happens Live! (@BravoWWHL) August 8, 2024

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Кейт Бланшет зіграла у трилогії Пітера Джексона «Володар перснів» королівську ельфійку Середзем’я Ґаладріель із магічними здібностями — та повторила свою роль у серії «Гобіт».

Водночас Бланшет — не єдина акторка з «Володаря перснів», яка розповідала про низькі виплати акторам. Торік Орландо Блум, який грав Леґоласа, зізнався, що йому заплатили лише $175 000 за всі три фільми.

Наразі акторку можна побачити в екранізації Borderlands, також вона зіграла головну роль (першу телевізійну для себе) у майбутньому серіалі Альфонсо Куарона — психологічному трилері «Дисклеймер».

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Джерело: Variety

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