Трейлер серіалу «Дисклеймер» — темне минуле «журналістки» Кейт Бланшетт у психологічному трилері Альфонсо Куарона

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Стримінговий сервіс Apple TV+ опублікував перший тизер-трейлер свого майбутнього серіалу «Дисклеймер», в якому оскароносний Альфонсо Куарон екранізує бестселер Рене Найт.

В центрі сюжету відома журналістка Кетрін Рейвенскрофт (Кейт Бланшетт), яка отримує роман від невідомого відправника і помічає на його сторінках деякі подробиці свого таємного минулого. В намаганнях дізнатись реальну особу письменника Кетрін змушена зіткнутися зі своїм минулим, яке руйнує її нинішнє життя та стосунки з чоловіком Робертом (Саша Барон Коен) та сином Ніколасом (Коді Сміт-МакФі).

Серед решти акторського складу: Кевін Клайн, Чон Хо Йон із «Гри в кальмара», Луїс Партрідж та Лейла Джордж.

У тизері «Дисклеймеру» нам демонструють кілька напружених сцен: саму Бланшетт, яка ледь уникає збиття автомобілем, та таємничу пару, яка тримається за руки на похмурому пляжі.

Режисером «Дисклеймеру» виступив оскароносний Альфонсо Куарон, а оператором-постановником його колега по «Гравітації» Еммануель Любецкі. Авторка роману Рене Найт запрошена як співвиконавчий продюсер. Музику для серіалу написав Фіннеас О’Коннелл, відзначений двома статуетками «Оскар» за пісні до фільмів «007: Не час помирати» та «Барбі».

«Дисклеймер» дебютує на Apple TV+ з двома епізодами 11 жовтня, решта виходитимуть щоп’ятниці до 15 листопада включно.

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Тизер-трейлер

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