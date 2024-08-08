Другий сезон серіалу «Володар перснів» покаже предків Ґолума — пращури річкового народу жили у пустелі

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У серіалі «Володар перснів: Персні влади» досі немає гобітів. Оскільки події розгортаються в Другу епоху Середзем’я, мешканці Шира з оригінальних творів Дж. Р. Р. Толкіна, ще не зовсім виникли. Але їхні предки будуть ще більше представлені.

Вже відомі персонажі серіалу Норі Брендіфут (Маркелла Кавена) та Поппі Праудфелло (Меган Річардс) досліджують пустелю Рун на сході Середзем’я. Там вони зустрінуть далеких родичів — стурів (stoors). Ці протогобіти є предками річкового народу, з якого походить один з головних персонажів саги «Володар перснів», Смеаґол-Ґолум. На відміну від гарфутів, стури не кочують.

«Походження стурів у певний момент було кочовим. Але з роками ми, як група, осіли, і це стало нашою культурою, піклуватися один про одного», — розповідає Таня Муді, яка грає лідера громади стурів Гундабель.

Оскільки вони залишаються на одному місці, стури почали записувати свою історію та культуру. Це підкреслено в дуже детальних декораціях та костюмах, які допомогли акторам зрозуміти своїх героїв.

«Це прекрасне різьблення, зроблене Крістіаном [Мілстедом], нашим чудовим художником-постановником, схоже на фрески з історією походження стурів та харфутів. Я любив дивитися на це, коли ми були на знімальному майданчику. Це змусило мене почуватися як вдома з родиною. Це завжди допомагало мені увійти в образ Мерімака», — каже Ґаві Сінгх Чера, який грає ще одного стура.

Рун — це пустеля, а тому середовище зовсім інше, ніж зелений Шир, де одного дня житимуть гобіти. Співавтори шоу Патрік Маккей та Джей Ді Пейн розповіли, що вони були раді вперше розповісти історію Володаря перснів у пустелі. Крістіан Мілстед теж скористався можливістю показати на екрані щось інше.

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«Каньйон, який стурс називають домом, — це такий чудовий маленький оазис, але це суворий світ. Ми хотіли зробити щось, що дуже відрізнятиметься від Ширу, який ми бачили на екрані. Тож це було більше так, ніби вони мають ці помешкання, викопані в скелі цього дуже ворожого середовища, яке створює дуже тісну спільноту. У них є написана історія, у них є бібліотека, у них є карта зірок, у них є ціла історія, вплетена в цей набір», — каже Мілстед.

Гарфути передували гобітам, тож можна вважати Норі та Поппі далекими предками Фродо та Сема. Річкові жителі, які вийдуть зі стурів, одного дня породять Смеаґола, котрий стане Ґолумом. Але у серіалі вони навряд будуть схожими на свого нащадка.

«Наміри моєї героїні завжди зосереджені на тому, що захистить нас, що збереже нас живими та, сподіваюся, принесе процвітання. Поки я це робила, я думала, чи не пов’язана я зі Смеаґолом. Але я не могла виправдати будь-які розповіді на кшталт: «О, я його прапрабабуся». Здавалося, що це було досягнуто», — каже Таня Муді.

Проживання стурів у пустелі дозволяє поглянути з іншого боку на історію річкового народу. Відомо, що одного дня вони житимуть біля щедрих річок.

«У книжках відомо, що стури люблять воду. Мені здається, це так цікаво, що вони виникли в дійсно посушливому та сухому середовищі, місці, де вода є священною. Отже, якщо ви потім подорожуєте і натрапляєте на річку, і це ваша історія, це має здатися справжнім оазисом — каже Чера.

Побачити предків Ґолума можна буде з 29 серпня, коли на Amazon Prime Video відбудеться прем’єра другого сезону «Володар перснів: Персні влади».

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Джерело: Entertaintment Weekly

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