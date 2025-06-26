З’явились ранні реакції на «Супермена» — неймовірно гарний фільм для перегляду в IMAX, Девід Коренсвет «на висоті»

Девід Коренсветт у фільмі «Супермен» / DC Studios

Новий «Супермен» повноцінно дебютує в кінотеатрах у липні, однак в мережі вже з’явились перші реакції — від людей, які мали змогу переглянути 30 хвилин фільму на рекламному заході у Бразилії.

Сайт Games Radar зібрав кілька відгуків із соцмереж, і всі вони надзвичайно позитивні — фільм називають візуально привабливим, вихваляючи акторську гру Девіда Коренсвета (Кларк Кент / Супермен) та його хімію з Рейчел Броснаген (Лоїс Лейн).

«До того, як я переглянув перші 30 хвилин “Супермена”, я цілий день почувався безнадійним. Це було неймовірно прекрасно, а час пролетів непомітно», — пише один фанат.

Другий погодився з цією думкою: «Девід настільки прекрасний в переході з Кларка на Супермена, і його хімія з Рейчел. Я бачив багато, і ще багато не бачив».

«Щойно подивився 30 хвилин “Супермена”, сцена з польотом унікальна, і ви можете відчути його швидкість.IMAX обов’язковий для цього фільму», — порадив ще один глядач.

Новий «Супермен», раніше відомий під назвою «Супермен: Спадщина» — це перший фільм в оновленому кіновсесвіті DC, яким керують вихідці з Marvel Джеймс Ганн і Пітер Сафран. Девід Коренсвет грає молодого Кларка Кента, який, судячи з останнього трейлера, рятує світ завдяки доброті власного серця — попри те, що думають громадяни та політики про його мотивацію.

Серед решти акторського складу з’являються Ізабела Мерсед (Дівчина-Яструб), Сара Сампайо (Єва Тешмахе), Еді Гатегі (Містер Терріфік), Натан Філіон (Зелений Ліхтар), Ентоні Керріган (Метаморфо), вищезазначена Броснаген у ролі журналістки і любовного інтересу Кларка Лоїс Лейн та Ніколас Голт у ролі лиходія Лекса Лютора. Також у фільмі з’явиться син Крістофера Ріва, який грав Кларка Кента у 1978 році, у ролі телерепортера, і, ймовірно, ми побачимо камео нової Супердівчини у виконанні ‎зірки «‎Дому дракона» Міллі Алкок.

Загальний перелік велетенський, але Джеймс Ганн раніше запевнив, що це не заплутає кіноманів.

«Я показав фільм багатьом людям і бачив, що вони не спантеличені. Тож точно знаю, що це не заплутає. Ми звикли дивитися фільми з головними героями, і Супермен — це точно головний герой “Супермена”. У нього є друзі і те, що в них є знаки розрізнення на костюмах або суперсили, не означає, що вони не схожі на будь-якого іншого другорядного персонажа в будь-якому фільмі», — каже Ганн. «В “Оппенгеймера” втричі більше персонажів, ніж у нас. Тож я думаю, що з кількістю людей все гаразд».

Хоча точний сюжет фільму тримають в таємниці Ганн раніше дав кілька натяків: це не історія походження, тож розгорнутого вступу з батьком Супермена чи часів зростання Кларка в Смолвілі не буде, натомість історія зосередиться на ранніх днях персонажа в Метрополісі, коли він все ще шукає правильний спосіб використовувати свої сили на благо Землі та утверджується як один з провідних репортерів The Daily Planet.

Creators - Агенція з міжнародного PR для технологічних та B2B компаній PR для компаній та їх лідерів Організація інтерв’ю в медіа, подкастах, виступи на конференціях Європа, Азія, Америка Дізнатись деталі

За словами Ганна, головна відмінність фільму від решти проєктів DC полягатиме в тому, що Супермен у виконанні Девіда Коренсвета не буде «темним та різким», а стане радше сімейним персонажем, який символізуватиме надію на краще.

В українських кінотеатрах «Супермен» стартує 11 липня. До цього ми вже бачили кілька кадрів та трейлерів (при чому перший приніс рекордні для Warner Bros. та DC перегляди), а сьогодні вийшов кліп, який показав напружене та вибухове протистояння між Людиною зі сталі та Лексом Лютором.