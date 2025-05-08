Керівник Apple каже, що iPhone стане непотрібним через 10 років

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Розділ Технології виходить за підтримки

Старший віцепрезидент Apple Едді К’ю вважає: ШІ здатний настільки змінити технології, що iPhone стане непотрібним. Однак власний ШІ Apple наразі значного прогресу не демонструє.

Один з вищих керівників Apple виступив у суді, щоб дати свідчення в рамках антимонопольної справи щодо Пошуку Google та торкнувся перспектив технологічного розвитку. Штучний інтелект вже отримав глибокий вплив на пошук — люди просто запитують щось у Gemini від Google чи ChatGPT від OpenAI, замість шукати в інтернеті. До того ж обидві ці компанії впроваджують ШІ у вебпошук. Віцепрезидент однієї з найбільших технологічних компаній бачить драматичний та дуже швидкий розвиток технологій завдяки штучному інтелекту.

«Можливо, через 10 років вам не знадобиться iPhone, як би шалено це не звучало. Єдиний спосіб отримати справжню конкуренцію — це коли відбуваються технологічні зрушення. Технологічні зрушення утворюють ці можливості. Штучний інтелект — це нове зрушення, він створює нові можливості для нових учасників», — сказав Едді К’ю.

Предметом судового розгляду зокрема є й угода двох зазначених компаній на суму понад $20 млрд на рік, яка робить Google пошуковиком за замовчанням у браузері Apple. Справа може змусити технологічних гігантів розірвати угоду — це неодмінно відіб’ється на майбутньому.

Едді К’ю зазначив, що кількість пошукових запитів у Safari вперше знизилася минулого місяця, що він пояснив використанням штучного інтелекту. На його думку, постачальники пошуку на основі ШІ включаючи OpenAI, Perplexity та Anthropic, зрештою замінять стандартні пошукові системи. Він вважає, що Apple додасть подібні опції до Safari в майбутньому.

Втім, старший віцепрезидент Apple вважає, що Google має залишатися пошуком за замовчуванням у Safari. Він каже, що «втратив сон» через можливість зникнення доходів від цієї угоди.

Джерело: Bloomberg

Розділ Технології виходить за підтримки

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