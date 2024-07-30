Головний виконавчий директор Epic Games Тім Свіні розкритикував сервіс Apple Find My («Локатор») через можливість стеження за іншими людьми. Так він відреагував у сервісі Х на новину про Find My від 9to5mac. Хоча оригінальна новина була присвячена геть не проблемам безпеки, а тому факту, що сервіс працює у всіх країнах світу, окрім Південної Кореї.

This feature is super creepy surveillance tech and shouldn’t exist. Years ago, a kid stole a Mac laptop out of my car. Years later, I was checking out Find My and it showed a map with the house where the kid who stole my Mac lived. WTF Apple? How is that okay?! — Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) July 30, 2024

«Ця функція є надзвичайно моторошною технологією спостереження, і її не повинно бути. Багато років тому дитина вкрала ноутбук Mac з моєї машини. Багато років потому я перевіряв Find My і він показував карту з будинком, де жила дитина, яка вкрала мій Mac. WTF Apple? Як це, нормально?!», ─ написав Тім Свіні.

Нагадаємо, Apple Find My — це сервіс, який допомагає користувачам знаходити свої пристрої Apple, AirTag та сумісні продукти, навіть якщо вони не підключені до мережі. Для цього пристрої періодично пересилають спеціальний сигнал по Bluetooth. Його можуть виявляти та розпізнавати інші пристрої Apple, які виявились в зоні доступу. За допомогою Apple Find My також можна ділитися своєю локацією з друзями, використовувати Precision Finding, щоб точно визначити їх місцезнаходження в натовпі. Серед інших функцій – можливість відтворення звуку на пристрої, відображення повідомлення для того, хто знайде його, віддалене стирання даних, якщо пристрій потрапив у чужі руки.

Раніше нарікання на приватність викликали трекери Apple AirTag. Їх можна було використовувати для незаконного відстеження або стеження за іншими людьми без їхньої згоди. Та згодом Apple внесла відповідні корективи, щоб зменшити ризик порушення приватності. Наприклад, AirTag випускає звуковий сигнал, якщо він перебуває поруч з людиною, але не належить їй. Також, якщо AirTag перебуває поруч з кимось тривалий час, iPhone цієї людини повідомить про наявність трекера.

Хоча інколи система дає збій. Алгоритми безпеки Apple AirTag вперто переконували журналістку Engadget, що її пес — стакер.

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% украі‌нською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологіи‌ та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.