Керівник Epic Games каже, що функція Apple Find My — це «моторошна технологія спостереження», якої не повинно існувати

Головний виконавчий директор Epic Games Тім Свіні розкритикував сервіс Apple Find My («Локатор») через можливість стеження за іншими людьми. Так він відреагував у сервісі Х на новину про Find My від 9to5mac. Хоча оригінальна новина була присвячена геть не проблемам безпеки, а тому факту, що сервіс працює у всіх країнах світу, окрім Південної Кореї.

This feature is super creepy surveillance tech and shouldn’t exist. Years ago, a kid stole a Mac laptop out of my car. Years later, I was checking out Find My and it showed a map with the house where the kid who stole my Mac lived. WTF Apple? How is that okay?!

— Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) July 30, 2024