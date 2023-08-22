Керівник IBM каже, що штучний інтелект не витіснить «білих комірців», а просто працюватиме поряд

Генеральний директор IBM Арвінд Крішна вважає, що штучний інтелект та генеративні ШІ-моделі зроблять корпоративну роботу більш ефективною.

В інтерв’ю CNBC Крішна зазначив, що у світі спостерігається «демографічна дезінфляція» – процес, який призводить до зменшення кількості працездатного населення.

«Нам потрібно підвищити продуктивність, інакше якість життя впаде. І штучний інтелект, думаю, це єдина відповідь, яку ми отримали», – додав голова IBM.

Бум попиту на чатботів, подібних ChatGPT, призвів до того, що компанії намагаються запустити власні мовні моделі.

IBM, по суті, була першим рушієм ШІ, розпочавши розробку власної платформи ще задовго до появи технології OpenAI. З 2004 по 2011 рік компанія працювала над суперкомп’ютером Watson – стратегія, яка поєднувалася з відходом від комп’ютерного обладнання, особливо після того, як IBM продала свій підрозділ персональних комп’ютерів Lenovo у 2005 році.

«Штучний інтелект не витісняє – навпаки нарощує робочу силу. ‎Чим більше ми отримаємо робочої сили, особливо якщо вона взагалі не заснована на людській праці, тим більший ВВП ми зможемо створити. Нам усім від цього має бути краще», – запевняє Крішна.

У травні IBM анонсувала WatsonX – інструмент, який дозволяє клієнтам створювати, навчати та розгортати моделі машинного навчання. Це сталося приблизно через 15 місяців після того, як компанія продала свій підрозділ даних і аналітики Watson Health після багатьох років збитковості. Того ж місяця Bloomberg повідомляв, що IBM планує призупинити найм на посади, які, на її думку, можна замінити ШІ – це приблизно 7800 робочих місць.

У січні CNBC підтвердив, що IBM планує скоротити близько 3900 робочих місць. Згідно з річним звітом за 2022 рік, в компанії та її дочірніх фірмах працюють 288 300 співробітників у понад 175 країнах.

«Я сказав, що ми не збираємося міняти ролі білих комірців протягом наступних 5 років. Однак боти з ШІ будуть доповнювати й працювати поряд», — сказав Крішна.

У травні він заявив, що ШІ створить більше робочих місць, ніж замінить.

Віцепрем’єр-міністр Сінгапуру Лоуренс Вонг надав подібний коментар у червні, зазначивши, що хоча ШІ й може підірвати ринок праці, він може зробити людей більш продуктивними та створити більше робочих місць.

Крішна приєднався до IBM у 1990 році, обійнявши посаду генерального директора у квітні 2020 року та був головою правління з січня 2021 року. У електронному листі, надісланому співробітникам того ранку, коли він став керівником, Крішна сказав, що зосередиться на ШІ та гібридній хмарі як ключових технологіях для майбутнього.

Під час звіту про прибутки за другий квартал 2023-го року Крішна часто згадував про важливість штучного інтелекту в ІТ-операціях, покращенні автоматизації, обслуговуванні клієнтів, збільшенні кадрового потенціалу тощо. Протягом кварталу дані та продукти штучного інтелекту були найшвидше зростаючою частиною програмного бізнесу IBM, її найбільшого підрозділу.