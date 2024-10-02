Керівникам Meta та OpenAI розіслали моторошні посилки з «шестипалими» перчатками

Шестипалі перчатки — це відсилання до результатів роботи нейромереж, які досить часто домальовують зайві пальці людям у своїх зображеннях.
Виявляється, ініціатива надходила від фінського стартапу Saidot, який таким чином висловив свої переживання щодо зашвидкого розвитку штучного інтелекту.
«Ніхто не може повністю передбачити його наслідки та нові ризики», — каже співзасновниця Saidot Віра Сійвонен.
В межах акції шестипалі перчатки поштою отримали керівники провідних компаній у сфері штучного інтелекту — зокрема Марк Цукерберг з Meta і Сем Альтман з OpenAI. Також «моторошну» посилку отримала голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, від якої таким чином вимагають ефективного регулювання для галузі.
Цікаво, що власний комплект отримала й Скарлетт Йоганссон, яка потрапила у заголовки новин, після того, як OpenAI запустила голосовий режим ChatGPT, який дивним чином нагадував голос акторки.
Водночас в Saidot відзначили ініціативи Альтмана та Цукерберга, спрямовані на «стримування ШІ» — перший не поспішає випускати потужніші моделі, тоді як другого хвалили за підтримку моделей з відкритим вихідним кодом. Утім обох просили узгоджувати штучний інтелект з людськими цінностями, та брати навчальні дані з надійних джерел.
Шестипалі перчатки, надіслані прем’єр-міністру Великої Британії Кіру Стармеру, комісару ЄС з технічних питань Хенні Віркунен і досліднику ШІ Ріші Боммасані, натякали на контроль за дотриманням авторських прав і запобіганню розповсюдження фейків.
Нагадаємо, що торік у березні Ілон Маск та понад 1000 експертів підписали відкритий лист про небезпеку просунутих ШІ — у тексті зокрема пропонувався мораторій на розробку технології та посилення регулювання.
AI Act — схвалено. То що змінить (а що ні) перший повноцінний Закон про штучний інтелект у ЄС?
Джерело: thenextweb
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