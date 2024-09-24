Новини Кіно 24.09.2024 о 15:20 comment views icon

Marvel, ймовірно, згенерувала постер «Громовержців» за допомогою нейромереж (ох, цей шостий палець)

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Катерина Даньшина

Авторка новин

Marvel, ймовірно, згенерувала постер «Громовержців» за допомогою нейромереж (ох, цей шостий палець)

Вчора Marvel опублікувала нові трейлер та постер для майбутнього фільму «Громовержці» — і, схоже, для створення останнього не обійшлись без допомоги нейромереж.

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На зображенні показані учасники нової команди антигероїв Marvel з Флоренс П’ю у ролі Олени Бєлової по центру. Однак найбільшу увагу на постері взяв на себе саме Льюїс Пуллман, який зіграв Вартового — все через нестандартну кількість пальців.

Як відомо, зайві пальці полюбляють малювати саме нейромережі, тож Marvel одразу запідозрили у «співпраці з ШІ». Тоді як деякі фани виступили на захист студії, заявивши що відчуття «шостого» пальця викликає всього лиш дивне розташування руки.

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Невідомо, хто правий в цій ситуації й кого дійсно обманює зір — в Marvel поки коментарів не надали.

Водночас в останні роки дизайнери та редактори з кіноіндустрії все частіше звертаються за допомогою до штучного інтелекту у створенні промо: раніше був видалений трейлер «Мегалополіса» через звинувачення у використанні фейкових цитат критиків, які згенерував ШІ, тоді як для фільму «Повстання штатів»за допомогою нейромереж згенерували постери — і без плутанини не обійшлось.

Нагадаємо, що фільм «Громовержці» дебютує в українських кінотеатрах 1 травня 2025 року. В центрі сюжету — команда лиходіїв під проводом депресивної вбивці Олени Бєлової, яких уряд відправляє на небезпечні місії. Зрежисував фільм Джейк Шреєр («Робот і Френк»), а продюсерами виступили Кевін Файгі та Скарлетт Йоганссон зокрема.

Перший трейлер «Громовержці» від Marvel — Флоренс П’ю та Себастіан Стен збирають команду антигероїв

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