Marvel, ймовірно, згенерувала постер «Громовержців» за допомогою нейромереж (ох, цей шостий палець)

Вчора Marvel опублікувала нові трейлер та постер для майбутнього фільму «Громовержці» — і, схоже, для створення останнього не обійшлись без допомоги нейромереж.

На зображенні показані учасники нової команди антигероїв Marvel з Флоренс П’ю у ролі Олени Бєлової по центру. Однак найбільшу увагу на постері взяв на себе саме Льюїс Пуллман, який зіграв Вартового — все через нестандартну кількість пальців.

Nevermind it looks like he has six fingers but turns out 5 and 6 are the same finger This did hurt my head pic.twitter.com/vDslqyeqRp — Hassan Hamid 🎬 (@HassanHamid266) September 23, 2024

Як відомо, зайві пальці полюбляють малювати саме нейромережі, тож Marvel одразу запідозрили у «співпраці з ШІ». Тоді як деякі фани виступили на захист студії, заявивши що відчуття «шостого» пальця викликає всього лиш дивне розташування руки.

It definitely looks like he does but it’s just weird placement lol pic.twitter.com/MJnIFgbbhm — UnrealSushi (@unrealsushi) September 23, 2024

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Невідомо, хто правий в цій ситуації й кого дійсно обманює зір — в Marvel поки коментарів не надали.

Водночас в останні роки дизайнери та редактори з кіноіндустрії все частіше звертаються за допомогою до штучного інтелекту у створенні промо: раніше був видалений трейлер «Мегалополіса» через звинувачення у використанні фейкових цитат критиків, які згенерував ШІ, тоді як для фільму «Повстання штатів»за допомогою нейромереж згенерували постери — і без плутанини не обійшлось.

Нагадаємо, що фільм «Громовержці» дебютує в українських кінотеатрах 1 травня 2025 року. В центрі сюжету — команда лиходіїв під проводом депресивної вбивці Олени Бєлової, яких уряд відправляє на небезпечні місії. Зрежисував фільм Джейк Шреєр («Робот і Френк»), а продюсерами виступили Кевін Файгі та Скарлетт Йоганссон зокрема.