Marvel, ймовірно, згенерувала постер «Громовержців» за допомогою нейромереж (ох, цей шостий палець)

Вчора Marvel опублікувала нові трейлер та постер для майбутнього фільму «Громовержці» — і, схоже, для створення останнього не обійшлись без допомоги нейромереж.

На зображенні показані учасники нової команди антигероїв Marvel з Флоренс П’ю у ролі Олени Бєлової по центру. Однак найбільшу увагу на постері взяв на себе саме Льюїс Пуллман, який зіграв Вартового — все через нестандартну кількість пальців.

Nevermind it looks like he has six fingers but turns out 5 and 6 are the same finger

This did hurt my head pic.twitter.com/vDslqyeqRp

— Hassan Hamid 🎬 (@HassanHamid266) September 23, 2024