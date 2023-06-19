Керівництво державного лісгоспу на Львівщині організувало криптоферму — майнери заробили щонайменше 4 млн грн, вкравши електрики на 1,5 млн грн

Схоже, чутки про смерть майнінгу дещо перебільшені. У разі, коли не потрібно платити за електрику, він процвітає. Насправді платити, звісно, треба, але недобросовісні чиновники робили це коштом держави. Державне бюро розслідувань виявило незаконну майнінгову ферму на базі «Рава-руського лісового господарства» на Львівщині, філії держпідприємства «Ліси України». Майнили самі чиновники.
Попередньо відомо, що майнінг організували колишній директор підприємства, його заступник (нині директор), головний бухгалтер та інші співробітники. Понад рік тому у приміщеннях підприємства встановили ферми з відеокартами. На фото видно карти AMD Radeon виробництва PowerColor. Отримана криптовалюта зберігалася в електронних гаманцях чиновників.
Робота ферми викликала перевантаження електромереж, що призводило до знеструмлення і перебоїв в електропостачанні побутових споживачів та критичної інфраструктури. Враховуючи загальну критичну ситуацію з електрикою в Україні з осені 2022 до весни 2023 року, морально такі дії можна оцінити гірше, ніж звичайну крадіжку.
За попередніми підрахунками, майнери заробили не менше ₴4 млн, при цьому збиток держави склав ₴1,5 млн. Під час слідчих дій було вилучено обладнання, включаючи носії даних та записи камер з можливими свідченнями незаконної діяльності. Порушено кримінальну справу за фактом розтрати держмайна, стаття передбачає до 8 років ув’язнення.
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Джерело: ДБР