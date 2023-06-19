Керівництво державного лісгоспу на Львівщині організувало криптоферму — майнери заробили щонайменше 4 млн грн, вкравши електрики на 1,5 млн грн

Схоже, чутки про смерть майнінгу дещо перебільшені. У разі, коли не потрібно платити за електрику, він процвітає. Насправді платити, звісно, ​​треба, але недобросовісні чиновники робили це коштом держави. Державне бюро розслідувань виявило незаконну майнінгову ферму на базі «Рава-руського лісового господарства» на Львівщині, філії держпідприємства «Ліси України». Майнили самі чиновники.

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Попередньо відомо, що майнінг організували колишній директор підприємства, його заступник (нині директор), головний бухгалтер та інші співробітники. Понад рік тому у приміщеннях підприємства встановили ферми з відеокартами. На фото видно карти AMD Radeon виробництва PowerColor. Отримана криптовалюта зберігалася в електронних гаманцях чиновників.

Робота ферми викликала перевантаження електромереж, що призводило до знеструмлення і перебоїв в електропостачанні побутових споживачів та критичної інфраструктури. Враховуючи загальну критичну ситуацію з електрикою в Україні з осені 2022 до весни 2023 року, морально такі дії можна оцінити гірше, ніж звичайну крадіжку.

За попередніми підрахунками, майнери заробили не менше ₴4 млн, при цьому збиток держави склав ₴1,5 млн. Під час слідчих дій було вилучено обладнання, включаючи носії даних та записи камер з можливими свідченнями незаконної діяльності. Порушено кримінальну справу за фактом розтрати держмайна, стаття передбачає до 8 років ув’язнення.

Джерело: ДБР