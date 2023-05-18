Як уберегтися від шахраїв – поради Держспецзв’язку [інфографіка]

Держспецзв’язку розробила перелік рекомендацій, які дозволять убезпечити свої облікові записи від стороннього доступу та гроші – від крадіжки. Як зазначає відомство, попри повномасштабну війну шахраї нікуди не поділися. Навпаки почастішали випадки, коли людей намагаються обікрасти через нові схеми. Як приклад, спекулюють на темі фінансової допомоги, розсилаючи фейкові повідомлення про допомогу ВПО.

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Щоб не потрапити в пастку шахраїв, Держспецзв’язку радить використовувати надійні паролі для доступу до соціальних мереж, банківських акаунтів та сайтів, де зберігаються персональні дані. Надійний пароль повинен містити випадкову комбінацію символів, цифр, великих та малих літер. Довжина пароля повинна бути понад 8 символів. А для кожного сервісу чи поштової скриньки треба створювати індивідуальний пароль.

Проте самого лише пароля – недостатньо. Якщо є така можливість, необхідно налаштувати двофакторну аутентифікацію. Адже навіть при спробі злому користувач отримає повідомлення з проханням підтвердити вхід.

Щоб убезпечити смартфон від стороннього доступу, рекомендується встановити екранний пароль, графічний ключ або активувати біометричну аутентифікацію для розблокування пристрою. Також радять замінити стандартний PIN-код до SIM-карти та відключити можливість віддаленої заміни SIM-карти.

Також зазначається, що треба бути обережними при отриманні в месенджерах повідомлень з проханням відкрити файл чи посилання. Наголошується, що державні органи не розсилають повідомлень з проханням відкрити файл та не просять даних банківських карток.

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На додачу Держспецзв’язку наводить найбільш розповсюджені шахрайські схеми:

Фейкова «грошова допомога»

Вашу банківську картку заблоковано

Передплата за товар чи послугу

Ваш родич скоїв ДПТ чи потрапив у поліцію

Нагадаємо, Нацполіція ліквідувала масштабну шахрайську фішингову схему – зловмисники ошукали понад 10 тис. людей та виманили близько 15 млн грн.