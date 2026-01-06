Новини Крипто 06.01.2026 comment views icon

Подарунки під ялинку: у останні дні 2025 року Tether та Circle випустили стейблкоїнів на $1 млрд кожна

author avatar

Андрій Шадрін

Автор новин

Photo: Protos.com

В ніч з 30 на 31 грудня 2025 року два найбільші емітенти стейблкоїнів у світі провели масові випуски нової ліквідності: Circle емітувала приблизно $1 000 000 000 USDC на блокчейні Solana, а Tether випустив $1 000 000 000 USDT на мережі Tron.

Дані підтверджуються моніторингом on-chain та повідомленнями біржевих новин. USDC і USDT призначені для утримання паритету 1:1 з доларом і широко застосовуються в торгівлі криптовалютами, DeFi-протоколах та міжнародних переказах. Ці емісії — частина ширшої стратегії забезпечення ліквідності та обслуговування зростаючого попиту на стейблкоїни. Великі випуски часто здійснюються напередодні підвищеної активності ринку або у відповідь на поточний попит трейдерів і маркет-мейкерів.

Випуск такої кількості стейблкоїнів наприкінці року пов’язаний з традиційним періодом підвищеної активності фінансових ринків: багато фондів і хедж-фондів перераховують портфелі під кінець року, реінвестують капітал, готують позиції до нового фінансового циклу 2026 року. Стейблкоїни виступають як зручний інструмент прискорення таких операцій. Великий об’єм ліквідності дозволяє уникати дефіциту капіталу на торгових майданчиках і підтримує функціонування механізмів арбітражу та маржинальної торгівлі.

За 2025 рік загальний випуск USDT і USDC суттєво виріс: за даними бірж, тільки за листопад загальна емісія цих двох стейблкоїнів перевищила $11,7 млрд, а загалом було емітовано $17,75 млрд. Це довело загальний обсяг криптодоларів до понад $305 млрд у обігу. Експерти ринку відзначають, що такі випуски свідчать про активізацію торгівлі та зростаючі потреби в доларовій ліквідності на блокчейнах з високою пропускною здатністю, таких як Solana для USDC. Solana стала одним із важливих напрямків для випуску нових токенів завдяки своїй ефективності та низьким комісіям.

Емісія USDC від Circle / Дані: Crypto World

На що чекати далі? По-перше, збільшена пропозиція стейблкоїнів підтримає подальше зростання обсягів торгівлі та активність у DeFi, де ліквідність є критичною. По-друге, це створить короткостроковий тиск на криптовалютні ринки, оскільки частина freshly minted токенів може потрапити на біржі і використовуватися для купівлі BTC, ETH та інших цифрових активів. Такий вплив на ціни стає помітним тоді, коли ліквідність швидко перетікає в активи з більш високою волатильністю. Нарешті, ці випуски також є індикатором ринкової довіри до стейблкоїнів як основного засобу обігу капіталу у криптовалютній екосистемі.

Джерело: Binance

