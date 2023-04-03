Кінець епохи. VW каже, що наступні моделі Passat, Tiguan та T-Roc стануть останніми автомобілями з ДВЗ, а Golf 9 не планується

В інтерв’ю німецькому виданню Automobilwoche генеральний директор бренду Volkswagen Томас Шефер розповів про майбутнє його компанії. Здебільшого обговорення стосувалося електрифікації модельного ряду автомобілів. Як зазначив глава VW, компанія близька до того, щоб припинити створення нових автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння.

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Пізніше цього року Volkswagen має намір запустити моделі наступного покоління Passat (тільки у кузові універсал) та Tiguan. У 2024 році з’явиться новий Tayron (компактний кросовер для Китаю), а у 2025 – оновлений T-Roc. Шефер каже, що це будуть останні автомобілі з ДВЗ наступного покоління, які будуть доступні у 2030-х роках.

«T-Roc – це останній новий автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння в Європі, який ми бачимо на горизонті. Звісно, інші продукти отримають ще більшу модернізацію. Але після цього повністю нові автомобілі не плануються, принаймні поки що».

Популярна лінійка Golf вже не побачить моделі нового покоління з ДВЗ. 2024 року планується представити оновлену версію нинішньої моделі, щоб зберегти автомобіль конкурентоспроможним до кінця десятиліття. Дев’ятого покоління Golf із бензиновими/дизельними двигунами не планується. Хоча керівництво VW не відкидає можливості перегляду планів «якщо до 2026 чи 2027 року світ розвиватиметься зовсім інакше, ніж очікувалося».

Також Шефер натякнув на можливе близьке зняття з виробництва моделі Polo. Річ у тім, що майбутні норми викидів Євро-7 зроблять компактний автомобіль надто дорогим після додавання гібридної силової установки. Він сказав, що в кінцевому підсумку такий автомобіль коштуватиме приблизно стільки ж, скільки ID.2all 2025 року (планова ціна – менше ніж €25 тис.). Тож навряд чи буде сенс продавати малолітражний хетчбек із ДВЗ за такою ціною.

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У 2026 році очікується поява компактного електричного кросовера, який може отримати назву ID.Tiguan. Компанія має намір зберегти добре відомі назви в епоху електромобілів, тому моделі Golf і Tiguan не зникнуть разом із закінченням епохи ДВЗ. Хоча Шефер сказав, що компанія не планує випускати електричний Golf на платформі MEB/MEB+. Електрична версія популярного хетчбека з’явиться лише на базі майбутньої архітектури SSP, тобто після 2028 року.

VW має намір перейти на продаж тільки електромобілів у Європі з 2033 року – за 2 роки до того, як в ЄС набуде чинності заборона на продаж автомобілів з ДВЗ.

Джерело: motor1