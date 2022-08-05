Китай заявив про успішний запуск багаторазового космічного корабля

У п’ятницю Китай успішно запустив експериментальний багаторазовий космічний корабель з метою тестування технологій, що допоможуть забезпечити підтримку діяльності у космосі. Про це повідомляють державні ЗМІ.

Космічний корабель був запущений на ракетоносії Long March-2F із космодрому Цзюцюань у Внутрішній Монголії. Як очікується, після періоду роботи на орбіті він повернеться на цільовий посадковий майданчик. Докладніші відомості про корабель поки не повідомляються.

Зазначимо, Китай розширює свої зусилля щодо дослідження космосу, у тому числі будує власну космічну станцію. Офіційні особи США розкритикували Китай минулими вихідними після того, як залишки ракети впали на Землю над Індійським океаном, заявивши, що з вини Китаю відсутній обмін інформацією про траєкторію польоту уламків.

Джерело: bloomberg