Клавіатура та миша Samsung Mint Choco у кольорі м’ятного морозива з шоколадною крихтою – початок нової «солодкої» лінійки?

Samsung представила набір з клавіатури та миші, який сподобається любителям солодкого завдяки асоціаціям із морозивом. Бездротові маніпулятори для ПК Samsung Mint Choco (SRP-9500MC) відрізняються дизайном, в якому шоколадна крихта розсипана поверх клавіатури та миші м’ятного кольору. Пристрої поки що не виготовляються з морозива та шоколаду, але компанія вочевидь цього прагне.

Нова клавіатура Samsung має повну розкладку з функціональним рядком, клавішами курсора, навігаційним блоком та цифровою панеллю. На ній є спеціальна кнопка «Додому» і швидкі клавіші для калькулятора, мультимедіа та аудіо. Клавіатура досить легка (462 г) та має розміри 436 x 125 x 23 мм.

Покупці Mint Choco отримують типову клавіатуру в ноутбучному стилі, з пружними клавішами завдяки механізму ножичного перемикача. На сторінці продукту згадується, що клавіатура має низький рівень шуму і дає м’яке відчуття від торкання. Samsung наголошує на довговічності «солодкого оформлення» – поверх декору нанесено захисне покриття.

Миша Mint Choco двостороння, компактна та легка. Вона важить 49 г та має розміри 108 x 60 x 26 мм. Маніпулятор оснащений високопродуктивним оптичним датчиком із трьома рівнями чутливості (800/1200/1600 пікселів на дюйм).

Обидва пристрої використовують мініприймач USB-A для бездротового з’єднання на частоті 2,4 ГГц. В комплект входять одна батарея АА для миші та дві ААА для клавіатури.

Якщо не брати до уваги м’ятний дизайн, нові бездротові пристрої Samsung Samsung мало чим виділяються. Набори з подібними специфікаціями випускалися компанією і раніше, новим є лише оформлення.

Прямих обмежень немає, але поки що набір Samsung Mint Choco, судячи з усього, поширюватиметься лише в Кореї. Також не відома ціна та дата початку продажів. Можливо, цей реліз стане початком лінійки пристроїв у подібному стилі. Поки писав цю новину, захотілося солодкого.

Джерело: Tom’s Hardware