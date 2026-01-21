Клієнт Amazon отримав NVIDIA RTX 5080 з 8-контактним роз’ємом — що пішло не так

"RTX 5080" з RTX 5080 з 8-контактним роз’ємом / Reddit, Familiar_Boat_2104

Збирач ПК дуже здивувався, коли побачив у замовленої на Amazon NVIDIA RTX 5080 8-контактний роз’єм живлення. Ні, виробник не пішов на зустріч користувачам.

Користувач Reddit з ніком Familiar_Boat_2104 придбав ASUS Prime GeForce RTX 5080 OC Edition 16GB GDDR7 безпосередньо в Amazon, а не у стороннього продавця на торгівельному майданчику. Геймери, звичайно, більш симпатизують старому та більш надійному восьмиконтактному роз’єму, але відеокарти 5080 повинні мати роз’єм живлення 12V-2×6.

Вочевидь, зазначена модель не відповідає реальній. Власник не надав якихось про роботу цієї відеокарти у ПК, котрі б допомогли зробити висновок про справжню відеокарту у коробці. Проте порівнянням фото VideoCardz зміг встановити, що йдеться про модель RTX 5060 Ti Prime. Наліпки на карті здаються підробленими та не прикріпленими належним чином.

Коментатори висловили підозру, що це RTX 5060 або 5060 Ti у коробці та з позначками RTX 5080. Один з них розкрив можливу схему, за якою покупець отримав підробку: хтось придбав на Amazon справжню RTX 5080, перелицював під неї менш потужну відеокарту, а потім зробив повернення. Далі магазин просто перепродав карту новому замовнику.

У коментарях зазначають важкість доведення, а також пошуку справжнього винуватця у такій ситуації. Дехто каже, посилаючись на працівника Amazon, що подібні випадки поширені. У темі можна знайти багато історій інших людей про інші випадки отримання невідповідних комп’ютерних компонентів. Вкотре нагадуємо про необхідність перевірки подібних покупок перед отриманням та про відеозапис розпакування.