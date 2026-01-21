Новини Пристрої 21.01.2026 comment views icon

Клієнт Amazon отримав NVIDIA RTX 5080 з 8-контактним роз'ємом — що пішло не так

Андрій Русанов

Клієнт Amazon отримав NVIDIA RTX 5080 з 8-контактним роз'ємом — що пішло не так
"RTX 5080" з RTX 5080 з 8-контактним роз'ємом / Reddit, Familiar_Boat_2104

Збирач ПК дуже здивувався, коли побачив у замовленої на Amazon NVIDIA RTX 5080 8-контактний роз’єм живлення. Ні, виробник не пішов на зустріч користувачам.

Користувач Reddit з ніком Familiar_Boat_2104 придбав ASUS Prime GeForce RTX 5080 OC Edition 16GB GDDR7 безпосередньо в Amazon, а не у стороннього продавця на торгівельному майданчику. Геймери, звичайно, більш симпатизують старому та більш надійному восьмиконтактному роз’єму, але відеокарти 5080 повинні мати роз’єм живлення 12V-2×6.

Вочевидь, зазначена модель не відповідає реальній. Власник не надав якихось про роботу цієї відеокарти у ПК, котрі б допомогли зробити висновок про справжню відеокарту у коробці. Проте порівнянням фото VideoCardz зміг встановити, що йдеться про модель RTX 5060 Ti Prime. Наліпки на карті здаються підробленими та не прикріпленими належним чином.

Клієнт Amazon отримав NVIDIA RTX 5080 з 8-контактним роз’ємом — що пішло не так
Візуалльне порівняння ASUS Prime RTX 5080 (зверху) та RTX 5060 Ti Prime (знизу) / VideoCardz

Коментатори висловили підозру, що це RTX 5060 або 5060 Ti у коробці та з позначками RTX 5080. Один з них розкрив можливу схему, за якою покупець отримав підробку: хтось придбав на Amazon справжню RTX 5080, перелицював під неї менш потужну відеокарту, а потім зробив повернення. Далі магазин просто перепродав карту новому замовнику.

У коментарях зазначають важкість доведення, а також пошуку справжнього винуватця у такій ситуації. Дехто каже, посилаючись на працівника Amazon, що подібні випадки поширені. У темі можна знайти багато історій інших людей про інші випадки отримання невідповідних комп’ютерних компонентів. Вкотре нагадуємо про необхідність перевірки подібних покупок перед отриманням та про відеозапис розпакування.

