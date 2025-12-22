Клієнт-рекордсмен Uklon лишив 46 000 грн "на чай" таксистам, а найдовша поїздка сягнула 1075 км — підсумки 2025 року

Новини Україна 22.12.2025 comment views icon

Uklon

Вже традиційно у грудні Uklon поділився підсумками року щодо роботи своїх служб таксі й доставки: на жаль, статистики по гаджетах цьогоріч не було, але є кілька інших цікавих показників.

Кілометри, години й найактивніші дні

Загалом у 2025 році українці проїхали разом з Uklon понад 915 млн км в межах 135 млн поїздок. Разом вони зайняли за часом понад 30 млн годин, або 3 470 років. Найдовша поїздка розтягнулася на 1075 км за маршрутом Київ-Одеса-Житомир, але, на жаль, її вартість не уточнюють.

Найбільш активними днями за кількістю поїздок цьогоріч стали День Святого Валентина, Міжнародний день боротьби за права жінок та його переддень 7 березня, п’ятниця перед Днем Незалежності, а також Гелловін.

Пункт призначення — залізничний вокзал

Вже традиційно найпопулярнішим пунктом призначення були залізничні вокзали. Статистика узгоджується для всіх міст, за винятком Харкова: там найчастіше їздили на таксі до ТРЦ Нікольський.

Попит мала й функція “Міжміст”, яка отримала понад 17 тисяч поїздок у 2025 році:  найпопулярнішими маршрутами були поїздки з Білої Церкви до Києва та з Кам’янського до Дніпра, а пік припадав на вихідні.

Харків змушує чекати, а в Одесі люблять жінок і тварин

Мабуть, найцікавішим розділом в статистиці є специфіка користування сервісом таксі серед міст. Звання від Uklon розподілились наступним чином:

  • Київ — Бізнес-місто та Флагман безготівки (найбільша частка поїздок класом “Бізнес” та безготівкових оплат)
  • Одеса — Місто-друг тварин та Амбасадором класу “Жіночий” (найбільша частка поїздок з тваринами та, відповідно, поїздок класом “Жіночий”)
  • Біла Церква — Місто готівки (найбільша частка розрахунків готівкою)
  • Харків — Місто очікування (найдовший середній час очікування на клієнта після прибуття авто)
  • Чернівці — Найпунктуальніше місто (найменший середній час очікування)
  • Херсон — Місто 5-зіркових райдерів (найвища частка п’ятизіркових відгуків про користувачів)
  • Кривий Ріг — чемпіон номінації Експрес до дому (тут водії найчастіше використовують фільтр “Додому”, який допомагає їм брати замовлення у напрямку свого місця проживання)
  • Буковель — Чемпіон мікроавтобусів (кожна десята поїздка в межах комплексу здійснюється мікроавтобусом)
  • Львів — Столиця забудькуватості (найвища частка речей, забутих в авто).

Рекордсмен чайових лишив таксистам 46 000 грн у 2025 році

На додаток до міських рекордів, Uklon відзначив користувачів, які продемонстрували найвищу активність у різних категоріях:

  • Ловець промокодів: користувач, що здійснив 274 поїздки зі знижкою
  • Гуру фідбеку: залишив за рік 425 письмових відгуків про поїздки
  • Найвимогливіший райдер: звернувся до служби турботи 186 разів
  • “Жити інтєрєсно”: клієнт-любитель несподіваних пригод, який скористався послугою “Драйвер” 78 разів
  • Благодійник: здійснив 452 поїздки з функцією “Регулярний донат”, завдяки чому задонатив 94 тисячі гривень за рік
  • Магнат чайових: найбільш вдячний клієнт за рік залишив чайових на суму понад 46 тисяч гривень
  • Водій-відмінник: отримав 5435 оцінок у 5 зірок

Вам доставка

Разом зі статистикою сервісу таксі Uklon поділився даними щодо доставки. Ось кілька найцікавіших фактів:

  • Сервіс Uklon Delivery найбільш популярний серед киян, які здійснюють більш ніж 50%  всіх доставок.
  • Найчастіше сервісом Delivery користуються в обідній час з 11:00 до 15:00.
  • У п’ятірці найпопулярніших закладів для замовлень київські Namelaka, Тісто, сир і тітка Белла, Mimosa Brooklyn pizza Kyiv, Реберня на Арсенальній та Реберня на Узвозі.
  • Найактивніші дні року припали на свята: День Святого Валентина, Міжнародний день боротьби за права жінок та його переддень 7 березня, а також День матері та Гелловін.

Розмови з підтримкою та знахідки

За 2025 рік служба турботи Uklon витратила понад 187 100 годин на обробку всіх звернень — час, за який можна було б подивитися режисерську версію трилогії “Володар перснів” 15,5 тисяч разів.

При цьому найдовший дзвінок зі службою турботи тривав 1 годину 46 хвилин, а найбільш нестандартним запитом виявилося прохання аби в авто обов’язково грала музика – райдер перевозив бджіл у вуликах, тож музика була потрібна, аби бджоли могли заснути.

Загалом за рік клієнти Uklon забули та повернули з авто понад 140 тисяч речей.

Інклюзивність

У 2025-му Uklon продовжив розвивати “Інклюзивний” клас авто для людей, які користуються кріслом колісним. Наразі клас налічує 9 інклюзивних авто, доступних у Києві, Львові та передмістях. Протягом року користувачі сервісу здійснили близько 13 тисяч поїздок та подолали понад 135 тисяч кілометрів. Найчастіше їздили до закладів медичної інфраструктури, у кафе та ресторани, а також ТРЦ. Середня дистанція такої поїздки становила понад 10 км.

Нагадаємо, що у 2025 році, Київстар придбав 97% корпоративних прав Uklon і розпочав торги на біржі Nasdaq під тікерами “KYIV”/”KYIVW”  — це перша і єдина на сьогодні компанія з бізнесом виключно в Україні, акції якої торгуються на біржі США.

Uklon запустив автоматичні чайові для водіїв: максимум — ₴200 або 100% вартості поїздки

