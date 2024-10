Книга «Play Nice» про історію Blizzard від Джейсона Шраєра вийде українською у 2025 році

Видавництво Mal’opus працює над українським перекладом книги «Play Nice: The Rise, Fall, and Future of Blizzard Entertainment», яку написав ігровий журналіст Bloomberg Джейсон Шраєр.

«Play Nice» присвячена історії компанії Blizzard — від заснування в 1991 році й до сьогодення (в часи поглинання Microsoft). В деяких інтерв’ю журналіст вже поділився цікавими історіями: зокрема про бажання розробників створити нову RTS Starcraft або Warcraft і протидію цьому зі сторони керівництва.

Excited to announce that my next book is PLAY NICE: The Rise, Fall, and Future of Blizzard Entertainment. It chronicles the 33-year history of one of gaming’s most fascinating companies, and it’ll be out on October 8. Preorder here: https://t.co/sdo1ZJWia7 pic.twitter.com/BmSLEpVfg4

— Jason Schreier (@jasonschreier) February 5, 2024