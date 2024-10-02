Новини Ігри 02.10.2024 о 18:30 comment views icon

Книга «Play Nice» про історію Blizzard від Джейсона Шраєра вийде українською у 2025 році

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Катерина Даньшина

Авторка новин

Книга «Play Nice» про історію Blizzard від Джейсона Шраєра вийде українською у 2025 році

Видавництво Mal’opus працює над українським перекладом книги «Play Nice: The Rise, Fall, and Future of Blizzard Entertainment», яку написав ігровий журналіст Bloomberg Джейсон Шраєр.

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«Play Nice» присвячена історії компанії Blizzard — від заснування в 1991 році й до сьогодення (в часи поглинання Microsoft). В деяких інтерв’ю журналіст вже поділився цікавими історіями: зокрема про бажання розробників створити нову RTS Starcraft або Warcraft і протидію цьому зі сторони керівництва.

У США книга вийде вже 8 жовтня, тоді як реліз в Україні запланований на 2025 рік.

Книги Шраєра не вперше видаються в Україні та українською: у 2020 році BookChef випустили «Кров, піт і пікселі. По той бік створення відеоігор», тоді як торік Mal’opus видала книгу «Натисни Reset: Вигорання та відновлення в індустрії відеоігор»» — рецензію на яку, до речі, можна переглянути нижче за посиланням:

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Рецензія на книгу «Натисни Reset: Вигорання та відновлення в індустрії відеоігор» Джейсона Шраєра

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