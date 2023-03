Книга «Натисни Reset: Вигорання та відновлення в індустрії відеоігор» Джейсона Шраєра вийшла в Україні

Українське видавництво MAL’OPUS випустило книгу «Натисни Reset: Вигорання та відновлення в індустрії відеоігор» — її автором є відомий ігровий журналіст Джейсон Шраєр, тексти якого можна стабільно бачити в авторитетному американському виданні Bloomberg. Оригінальна англомовна версія книжки — Press Reset: Ruin and Recovery in the Video Game Industry — вийшла в США та низці інших англомовних країн у травні 2021 році, і отримала переважно схвальні відгуки.

Українське видання унікальне тим, що для нього надали коментарі троє українських розробників з Frogwares, Remedy Entertaimnent та Bloober Team. Їхні цитати розміщені на звороті книжки.

Вперше про намір MAL’OPUS видати «Натисни Reset» українською стало відомо наприкінці 2022 року — тоді ж стартували попередні замовлення. Спочатку MAL’OPUS планувало випустити книгу у продаж 31 січня 2023 року, і ось зараз з невеличким запізненням почалися вільні продажі — охочі вже можуть купити книгу на сайті за 390 гривень. Книжка має формат 20х14 см та 360 сторінок. Над українською версією книги працювала Олена Оксенич, яка відома перекладами таких романів як «Американський психопат» Брета Істона Елліса, «Оповідь служниці» Маргарет Етвуд, серія «Пісочний чоловік» Ніла Ґеймана та ін.

«Натисни Reset» — це вже друга монументальна робота журналіста Джейсона Шраєра, відомого своїми скрупульозними розслідуваннями про умови роботи в різних студіях та історію розробки різноманітних відеоігор, після книжки «Кров, піт і пікселі», що вивертає навиворіт індустрію відеоігор і показує, на які жертви йдуть розробники, віддані своїй справі.

Якщо у «Крові, поті і пікселях» Джейсон Шраєр він розповідав про складнощі у розробці відомих ігор, то «Натисни Reset» концентрується на долях окремих розробників. Базуючись на ексклюзивних інтерв’ю, редактор Bloomberg розповідає невідомі широкій публіці історії. Книга охоплює історії кількох студій, які були закриті з різних причин, зокрема видатної Irrational Games на чолі з Кеном Левіном, що створила серію BioShock, студії Visceral Games, творців Dead Space, що не виправдала очікувань корпоративних босів; 38 Studios, та розробниці Kingdoms of Amalur, що згоріла від амбіцій некомпетентного керівництва, та інших. Окрім доволі драматичних історій тут є й проблиски надії: чимало героїв цієї книжки таки змогли відновитися після низки катастрофічних кар’єрних зрушень і віднайти себе в індустрії відеоігор.

Наклад українського видання «Натисни Reset» — 3 000 примірників, тож не варто зволікати, тим паче, що частина від продажів піде на допомогу українцям, які постраждали від російської агресії. Ми вже готуємо рецензію, тож не перемикайтеся та слідкуйте за оновленням матеріалів на сайті.

So stoked to see my latest book come out in Ukraine. I'll be donating a chunk of the proceeds to support Ukrainian victims of the war https://t.co/8wHCyIh01o

— Jason Schreier (@jasonschreier) October 26, 2022