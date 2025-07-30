Новини ШІ 30.07.2025 comment views icon

Будівельники перемагають програмістів: Microsoft розповіла, які професії замінить штучний інтелект

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Андрій Русанов

Редактор новин

Будівельники перемагають програмістів: Microsoft розповіла, які професії замінить штучний інтелект
Depositphotos

Дослідники Microsoft спробували визначити, представників яких професії з найбільшою та найменшою ймовірністю замінить штучний інтелект.

Як детально описано у науковій статті, яка ще не пройшла рецензування, команда Microsoft проаналізувала набір даних із 200 тис. анонімних розмов між користувачами та Microsoft Bing Copilot, з дотриманням конфіденційності. На їхній основі дослідники виявили, що до групи найбільшого ризику належать навіть не програмісти, а працівники інформаційних послуг, автори текстів, викладачі та консультанти.

Команда використала дані, щоб розрахувати «оцінку застосування штучного інтелекту» — кількісне визначення вразливості кожної професії. Для цього враховувалася частота використання ШІ за фахом та успішність цих зусиль. Найвищою ця оцінка виявилася серед перекладачів, істориків, торгових представників, письменників, авторів та працівників служби підтримки клієнтів. Найменше ж ШІ допоміг операторам важкої техніки, покрівельникам, масажистам та посудомийникам. Як неважко здогадатися, головний висновок полягав у тому, що низькооплачувані та орієнтовані на фізичну працю професії мають найвищий шанс уникнути автоматизації.

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Однак до результатів дослідження слід ставитися скептично. По-перше, слід враховувати, що співробітники Microsoft зацікавлені у тому, щоб представити технологію в найкращому світлі через масштабні інвестиції компанії в цю галузь. Дослідники також попереджають, що дані не вказують на те, що штучний інтелект виконує усі дії представника професії протягом робочого дня, тобто він не виконує 100% обов’язків. Також через різні якості, необхідні для тих чи інших професій не слід вважати, що часте й успішне використання ШІ замінює дії людини.

Варто пам’ятати, що через схильність штучного інтелекту до галюцинацій його діяльність у професії може бути менш успішною, а результати — менш якісними. Але попри це, компанії з міркувань заощадження можуть перекласти роботу на ШІ, а користувачам залишиться тільки призвичаїтися до цих змін через брак альтернативи.

Дослідники застерігають: «Наші дані не враховують вплив нових технологій на бізнес, який дуже важко передбачити, і який часто суперечить інтуїції. Візьмемо, наприклад, банкомати, які автоматизували основну роботу банківських касирів. Але їхнє використання призвело до збільшення кількості робочих місць касирів, оскільки банки відкривали більше відділень за менших витрат, а касири зосереджувалися на побудові більш цінних процесів, а не на обробці депозитів та зняття коштів».

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Тобто важко і, мабуть, помилково напряму пов’язувати впровадження ШІ з втратою роботи, хоча у деяких випадках зв’язок ідеально прямий. Швидше це переформатування ринку праці, але й у цьому випадку процес буде важким для багатьох.

Джерело: Futurism

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