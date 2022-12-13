Комісія з цінних паперів та бірж США просить публічні компанії розкривати інвесторам дані про співпрацю з проблемними криптобіржами

EC просить громадські компанії повідомляти інвесторам про їхню співпрацю з криптовалютними фірмами, що зазнають труднощів. У повідомленні, опублікованому в четвер, SEC повідомляє, що компанії можуть бути зобов’язані відповідно до федерального закону розкривати інформацію про те, чи вплинули на їх операції або фінанси турбулентність, що вразила ринок криптовалют.

Цей крок було зроблено після того, як крах FTX викликав хвилювання у всій криптоіндустрії та виявив мережу кредиторів, яким FTX винна мільярди доларів. Коли кредитний підрозділ Genesis, великої крипто-брокерської компанії, призупинив зняття коштів після падіння FTX, криптовалютна торгова платформа BlockFi оголосила про банкрутство і включила FTX до списку своїх найбільших кредиторів.

Підрозділ SEC з корпоративних фінансів (відділ, що забезпечує розкриття компаніями необхідної інформації інвесторам), випустив довідник, який має допомогти компаніям підготувати документи для розкриття інформації. Формально він не вводить нових вимог до розкриття інформації, але набір рекомендацій є ознакою того, що регулятор уважно стежить за криптовалютою.

Як зазначається в листі SEC, компанії повинні розкривати, чи зазнавали вони впливу криптовалютних фірм, які подали заяву про банкрутство, чи призупинили зняття коштів або зазнали надмірного зняття коштів. Він також просить компанії описати кроки, які вони роблять для захисту криптоактивів клієнтів, а також те, чи завдали події на крипторинці їм «репутаційних збитків».

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SEC було піддано критиці щодо ставлення до регулювання криптовалюти: сенатор Елізабет Уоррен (D-MA) порадила агентству «пристосуватися» після краху FTX минулого місяця, додавши, що SEC «сильно відстала» у боротьбі з криптовалютними шахрайствами. Голова SEC Гері Генслер захищав роботу агентства, заявляючи, що SEC «вже готова» та здійснила 100 примусових заходів проти криптофірм.

Джерело: The Verge