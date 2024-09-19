Комісію на TRON знижено вдвічі

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TRON встановив нову високу планку для конкурентів, скоротивши комісію на 50%. Відтепер транзакції у мережі TRON стануть одними з найдешевших у галузі, що збільшить активність мережі та простимулює розробників. Про це у своєму X написав Джастін Сан, засновник блокчейну TRON.

«У поєднанні з іншими заходами цього тижня, комісія за транзакції з мемами на TRON тепер є однією з найнижчих в індустрії, що, як очікується, сприятиме зростанню активності в мережі та торгівлі мемкоїнами», — зазначив він.

За даними Token Terminal, 80% відправників найпопулярнішого стейблкоїна USDT від Tether використовують для переказів мережу TRON.

Це прекрасна новина не лише для тих, хто робить перекази у Tether USDT. Рішення також позитивно вплине на творців контенту, геймерів, розробників децентралізованих додатків (DApp) і трейдерів. Зниження комісії також муситись підняти активність мемкоїнів у мережі TRON, що нещодавно переживала бум, а потім так само швидко скотилась донизу.

Нагадаємо, стейблкоїн USDD від TRON DAO нещодавно сягнув ринкової капіталізації в $1 млн.

Тим часом TRX, нативний токен мережі TRON, поки що не дуже жваво відреагував на подію про зниження комісії. Ціна трошечки підросла — до $0.1503 (+0.26%), а торговий об’єм — на 11.34%, й наразі становить $302.26M.

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Розділ Крипто виходить за підтримки ?

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