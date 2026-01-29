Комп'ютерні магазини прибирають пам’ять з демонстраційних ПК через крадіжки

ПК без оперативної пам'яті/ITC

Через гострий дефіцит RAM у США в магазинах Costco почали прибирати встановлену пам’ять у демонстраційних зразках ПК.





Один з покупців поділився фото на Reddit, на яких видно, що в демонстраційних зразках більше не має пам’яті. Ймовірно, її прибрали, щоб попередити можливі крадіжки. Це поширена проблема у роздрібних мережах, таких як Costco. Раніше через аналогічні крадіжки з демонстраційних ПК почали прибирати відеокарти.

Чимало коментаторів припустили, що хтось вже певно крав RAM, а у Costco, як і в інших подібних магазинах, просто не замінили вкрадені деталі на нові. Однак в трьох з чотирьох демонстраційних ПК на фото все ще встановлені відеокарти. Проте демонстраційний комп’ютер справа не містить ані відеокарти, ані оперативної пам’яті, ймовірно тому, що представляє найдорожчу модель за ціною у $2600.

Один з коментаторів зазначив, що у найближчому до нього магазині Costco хтось потрапив на відео під час крадіжки компонентів з демонстраційного ПК. Багато інших учасників обговорення також поділилися особистими історіями про те, що в їхньому місцевому Costco та Walmart теж не встановлені ні карти пам’яті, ні відеокарти, так що це може бути або широко поширена міра безпеки, або дійсно поширена проблема магазинних крадіжок.





Зазвичай більшість товарів зберігається на складі в очікуванні покупця. Схожа хвиля крадіжок та аналогічні заходи безпеки вживались магазинами під час шаленої популярності на майнінг, коли відеокарти неймовірно злетіли у ціні. Однак нинішній дефіцит RAM спровокував стрімке зростання цін на оперативну пам’ять і тому навіть великим ритейлерам, доводиться докладати зусиль для захисту цього дефіцитного товару від крадіжок.

Ми писали, що NVIDIA та партнери переорієнтовуються на RTX 5060 та 5060 Ti з 8 ГБ VRAM на тлі дефіциту пам’яті. Між тим офіційний магазин Zotac також повідомляє про скорочення постачання відеокарт. Деякі моделі взагалі будуть якийсь час недоступні.

