Дефіцит пам’яті: NVIDIA та партнери переорієнтовуються на відеокарти з 8 ГБ

Найгірші очікування геймерів підтверджують джерела з ланцюжка постачання: NVIDIA та партнери переорієнтовуються на RTX 5060 та 5060 Ti з 8 ГБ VRAM на тлі дефіциту пам’яті.

На початку продажів RTX 50, одразу після хвилі стартового дефіциту, гравці бойкотували відеокарти з 8 ГБ пам’яті, як недостатні для сучасних ігор. Тоді ще не було відомо, що інший варіант невдовзі стане важкодоступним та дорогим для користувачів і виробників. Коли почався дефіцит та стрімке здорожчання DRAM, коментатори передрікали такий крок NVIDIA, і ось його перше підтвердження.

Як розповідає VideoCardz, у повідомленні Board Channels йдеться про скорочення постачання GeForce RTX 5060 Ti 16GB та RTX 5070 Ti. У ньому зазначено, що NVIDIA та партнери з виробництва відеокарт переорієнтовують обсяги на RTX 5060 та RTX 5060 Ti з 8 ГБ. Це узгоджується з чутками про дефіцит топових моделей відеокарт. Звіти з Європи та Японії вказують на обмежену пропозицію RTX 5060 Ti 16 ГБ і вище, а RTX 5070 Ti та RTX 5080 подекуди взагалі зникають.

В умовах зростання нестачі та вартості пам’яті, просування відеокарт карт з 8 ГБ може стати простим способом для NVIDIA підтримувати продажі у цьому сегменті. Також, ймовірно, розподіл відрізнятиметься залежно від регіону та партнера.

У тій самій публікації є прогноз подальшого зростання цін у наступному кварталі, що може продовжувати тиснути на ціни протягом другого кварталу 2026 року. Раніше повідомлялося, що ціна RTX 5090 може зрости до $5000, і це може бути не останнє зростання.