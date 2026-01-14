Новини IT-бізнес 14.01.2026 comment views icon

Дефіцит пам’яті: NVIDIA та партнери переорієнтовуються на відеокарти з 8 ГБ

author avatar

Андрій Русанов

Редактор новин

Дефіцит пам’яті: NVIDIA та партнери переорієнтовуються на відеокарти з 8 ГБ

Найгірші очікування геймерів підтверджують джерела з ланцюжка постачання: NVIDIA та партнери переорієнтовуються на RTX 5060 та 5060 Ti з 8 ГБ VRAM на тлі дефіциту пам’яті.

На початку продажів RTX 50, одразу після хвилі стартового дефіциту, гравці бойкотували відеокарти з 8 ГБ пам’яті, як недостатні для сучасних ігор. Тоді ще не було відомо, що інший варіант невдовзі стане важкодоступним та дорогим для користувачів і виробників. Коли почався дефіцит та стрімке здорожчання DRAM, коментатори передрікали такий крок NVIDIA, і ось його перше підтвердження.

Як розповідає VideoCardz, у повідомленні Board Channels йдеться про скорочення постачання GeForce RTX 5060 Ti 16GB та RTX 5070 Ti. У ньому зазначено, що NVIDIA та партнери з виробництва відеокарт переорієнтовують обсяги на RTX 5060 та RTX 5060 Ti з 8 ГБ. Це узгоджується з чутками про дефіцит топових моделей відеокарт. Звіти з Європи та Японії вказують на обмежену пропозицію RTX 5060 Ti 16 ГБ і вище, а RTX 5070 Ti та RTX 5080 подекуди взагалі зникають.

Дефіцит пам’яті: NVIDIA та виробники переорієнтовуються на відеокарти з 8 ГБ

В умовах зростання нестачі та вартості пам’яті, просування відеокарт карт з 8 ГБ може стати простим способом для NVIDIA підтримувати продажі у цьому сегменті. Також, ймовірно, розподіл відрізнятиметься залежно від регіону та партнера.

Прогрес навпаки: NVIDIA “подивиться” на відродження старих відеокарт, AMD “активно працює” над поверненням Zen 3

У тій самій публікації є прогноз подальшого зростання цін у наступному кварталі, що може продовжувати тиснути на ціни протягом другого кварталу 2026 року. Раніше повідомлялося, що ціна RTX 5090 може зрости до $5000, і це може бути не останнє зростання.

Популярні новини

arrow left
arrow right
Наступні відеокарти AMD Radeon: перша інформація з Financial Analyst Day 2025
AMD готує до 288 МБ 3D V-Cache на процесорах Zen 6 — відповідь на кеш bLLC в Intel Nova Lake
Стартап інтегрує процесори Nvidia Jetson в розумні ліхтарі — власники зможуть отримувати гроші за навчання ШІ
Розробник ШІ придбав за €7500 справну станцію NVIDIA Grace Hopper з 960 ГБ LPDDR5X вартістю від $80 000 — але довелося попрацювати
Працівник виграв NVIDIA RTX 5060 і звільнився — компанія вирішила, що відеокарта належить їй
BTF 3.0: Colorful показала перший концепт оновленого стандарту ПК, з бездротовим БЖ і гібридним живленням відеокарти
NVIDIA спробувала техпроцес Intel 18A і їй не сподобалося
Замість Corsair DDR5 96 ГБ вартістю $1000 користувачі отримали декоративні модулі за $35 — вже два подібних випадки
Ринок компонентів ПК 2025 Q3: AMD нарощує частку процесорів і дискретних відеокарт
Два подвійних баштових кулера CPU на NVIDIA RTX 2060 знизили температуру на 35°C — новий мод TrashBench
Щасливець придбав ігрову відеокарту NVIDIA за $8,4 — коштувала $230, коли вийшла
Китайська CXMT представила власні DDR5 та LPDDR5X у часи дефіциту пам'яті
Gigabyte замінила термогель, що витікав з відеокарт: RTX 5070 Ti Windforce V2 отримала термопрокладки
Під виглядом дорогої пам'яті DDR5 продавали стару DDR2: виявлено нову схему шахрайства
“Кип'ятильник” за $4000: ютубер подав 750 Вт на 800-ватну Asus ROG Matrix RTX 5090 лише через 12V-2×6
Хуанг в "Дії": NVIDIA допоможе створити власний український ШІ
Ентузіаст показав рідкісний демостенд NVIDIA GeForce FX 5950 Ultra
Transcend затримує виробництво SSD та SD-карт — витрати компанії на NAND зросли на 50-100%
Топ найгірших відеокарт NVIDIA та AMD 2025 року від Hardware Unboxed
Intel розкрила Wildcat Lake: архітектура процесорів Core Ultra 300 до 6 ядер
NVIDIA замінила зламану відеокарту за $10 000, яку показав ютубер — водночас в Китаї з'явилися потрібні запчастини за $25
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати