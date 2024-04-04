За розширені оновлення безпеки Windows 10 компаніям доведеться платити від $61 за перший рік

Microsoft припиняє підтримку ОС Windows 10 з 14 жовтня 2025 року. Для тих користувачів (в основному, корпоративних), які з певних причин не зможуть перейти на новішу версію ОС, але й надалі потребуватимуть безпечного робочого середовища, компанія передбачила можливість отримувати оновлення безпеки на умовах платної підписки.

Microsoft пропонуватиме розширені оновлення безпеки (Extended Security Updates ─ ESU) для користувачів Windows 10. Ціна такої пропозиції розпочинається з $61 за перший рік. Підприємствам і споживачам потрібно буде придбати ліцензії ESU для кожного пристрою з Windows 10, яким вони планують продовжувати користуватися після завершення терміну підтримки. Ціни на додаткові оновлення безпеки будуть запропоновані споживачам вперше, починаючи з Windows 10.

Для компаній перший рік ESU коштує $61. Потім ціна подвоюється до $122 на другий рік, а потім за третій рік знову подвоюється до $244. Якщо брати участь у програмі ESU на другому році, все одно доведеться також заплатити за перший рік, оскільки ESU накопичуються. Вказані ціни стосуються лише комерційних організацій, а деталі щодо цін для споживачів «будуть надані пізніше».

«Extended Security Updates не є довгостроковим рішенням, а радше тимчасовим мостом», — пояснює Microsoft. «Ви можете придбати ліцензії ESU для пристроїв Windows 10, які не плануєте оновлювати до Windows 11, починаючи з жовтня 2024 року, за рік до завершення дати підтримки».

Microsoft пропонує знижку 25% компаніям, які використовують хмарне рішення Microsoft для оновлення, наприклад Intune або Windows Autopatch. При використанні комп’ютерів та ноутбуків з Windows 10 для підключення до Windows 11 Cloud PC через Windows 365, Microsoft не стягуватиме плату за оновлення безпеки, оскільки ліцензії включені у вартість підписки на Windows 365.

Навчальні заклади отримають знижку. Microsoft пропонує ліцензію за $1 на перший рік, $2 ─ на другий рік, $4 ─ на третій рік. Не схоже, що Microsoft збирається пропонувати спеціальні знижки для споживачів.

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Джерело: The Verge