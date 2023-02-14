Компоненти iPhone 14 Pro Max на 128 ГБ коштують $454 (при роздрібній ціні від $1099) – оцінка Counterpoint

Ціна нового iPhone 14 Pro Max починається з $1099, але компанії Apple його виробництво обходиться значно дешевше. Згідно з останнім аналізом специфікації матеріалів Counterpoint, версія iPhone 14 Pro Max mmWave зі сховищем місткістю 128 ГБ обходиться Apple у $474, а версія з підтримкою діапазону до 6 ГГц – $454. Середнє значення становить $464, що на 3,7% перевищує вартість матеріалів торішньої моделі iPhone 13 Pro Max. Примітно, що Apple не збільшувала рекомендовану роздрібну ціну iPhone 14 Pro Max, порівняно з попередньою моделлю.

За даними Counterpoint, дисплей, процесор і камера телефону мають більшу частку у специфікації матеріалів, ніж роком раніше. Дисплей Pro Max поточного покоління відрізняється вищою піковою яскравістю в режимах HDR та на відкритому повітрі. Новинка також підтримує always-on display. Все це підвищує загальну вартість дисплея.

Процесор A16 Bionic ґрунтується на більш передовому 4-нм виробничому процесі. За оцінками Counterpoint, новий процесор коштує на $11 дорожче, ніж A15 Bionic. Так само нова 48-мегапіксельна камера Sony має більшу площу сенсора та покращену систему стабілізації. Загалом нові компоненти камери додають приблизно $6,30 до загальної вартості iPhone 14 Pro Max.

Водночас вартість деяких компонентів вдалося знизити. Наприклад, ціни на спеціальне стільникове обладнання знижувалися рік у рік у міру того, як технологія 5G ставала все більш поширеною.

З урахуванням даних Counterpoint вартість матеріалів становить близько 42% від загальної роздрібної ціни iPhone 14 Pro Max на 128 ГБ. Однак не можна оцінювати вартість пристрою лише на підставі суми цін його компонентів та матеріалів. Є чимало інших витрат, які впливають на вартість готового пристрою, включаючи дослідження та розробки, доставлення, маркетинг та ін.

Джерело: techspot