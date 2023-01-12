Розширення виробництва Tesla у Шанхаї під загрозою – Китай турбує Starlink, який здатний подолати «Великий китайський фаєрвол»

За словами інсайдерів, розширення заводу Tesla у Шанхаї було відкладене через побоювання уряду Китаю щодо можливих порушень жорсткої політики поширення інформації в країні. У Tesla та Starlink той самий власник, а супутниковий інтернет Ілона Маска здатний порушити законодавство Китаю у цій сфері.

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Третя фаза розширення, що спочатку була запланована на середину року, мала збільшити продуктивність заводу вдвічі – до приблизно 2 млн автомобілів на рік. За твердженням джерел, деякі офіційні особи в уряді Китаю висловили стурбованість щодо такої потужної присутності в країні компанії, пов’язаної зі Starlink. Попри те, що автомобілі Tesla не оснащені обладнанням Starlink, яке дозволило б користувачам обійти китайські обмеження, Пекін все більше турбується через безпеку даних та соціальну стабільність.

Затримка збігається з громадським невдоволенням американським виробником електромобілів у той час, коли напруженість у відносинах між Вашингтоном та Пекіном розжарюється. На вихідних розгнівані власники Tesla заповнили автосалони в Китаї зі скаргами на те, що пропустили черговий раунд зниження цін.

Автомобілі Tesla також були заборонені на китайських військових об’єктах та у житлових комплексах на початку 2021 року через побоювання щодо збору конфіденційних даних їхніми камерами.

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Tesla Gigafactory у Шанхаї. Фото Qilai Shen/BloombergДругий етап розширення заводу Tesla у Шанхаї вже завершено. Завод, відкритий у 2019 році, може виробляти 1 млн седанів Model 3 та позашляховиків Model Y щорічно після модернізації у 2022 році. Третій етап потребує значного додаткового будівництва та нових територій.

За словами одного із джерел, майбутнє третього етапу все ще може змінитися залежно від подальших вказівок чиновників. За чутками, Tesla також має підтримку місцевої влади Шанхаю.

Китай став ключовим виробничим центром компанії Tesla. У 2022 році на заводі в Шанхаї буде випущено понад 710 тисяч автомобілів, що становить близько 52% загального виробництва компанії. Однак споживчий попит у Китаї (найбільшому у світі ринку автомобілів та електромобілів) постраждав від уповільнення економічного зростання та дотримання протиковідних обмежень, що призвело до багатомісячних блокувань та збоїв у ланцюжку постачання.

Щоб боротися з цим, Tesla знизила ціни та зберегла стимули. Але у грудні постачання впало приблизно до 56 тис. авто, оскільки виробництво було припинено через модернізацію обладнання та низький споживчий попит. Тим часом китайський конкурент BYD минулого місяця відвантажив 111 939 електромобілів.

Оскільки бізнес у Китаї сповільнює зростання, Tesla розширюється в інших країнах Азії: відкривається виробництво акумуляторів в Індонезії та салони компанії в Таїланді. Також автовиробник близький до попередньої угоди щодо створення заводу в Індонезії, який має виробляти до 1 млн автомобілів на рік.

Джерело: Bloomberg