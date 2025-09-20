Конденсат і подряпини: власники скаржаться на якість iPhone Air та iPhone 17 Pro вже у перші дні продажу

iPhone Air запітнів, iPhone 17 Pro подряпався — користувачі не в захваті від "якості" Apple / Люк Міані Х

Нові смартфони серії iPhone 17 щойно надійшли у продаж, і перші покупці вже почали ділитися своїми відгуками про них. На відміну від схвальних оглядів журналістів та блогерів, користувачі повідомляють про проблеми з довговічністю корпусу та камер. Найбільше скарг припадає на iPhone Air, який вийшов у надтонкому дизайні, та iPhone 17 Pro у кольорі Deep Blue.

Конденсат усередині камери iPhone Air

Власники iPhone Air у перший же день після покупки почали ділитися фото з конденсатом, що з’явився всередині камери. Користувачі Reddit і Twitter показали запітнілі лінзи, які вкрилися туманними плямами після різкого перепаду температури чи перебування у вологому середовищі.

Ютубер Люк Міані виклав у соцмережах фото свого нового iPhone Air із конденсатом, а інші користувачі підтвердили аналогічну проблему. Хоча явище запотівання камер відоме для смартфонів, у випадку з преміальним iPhone це викликає занепокоєння, адже Apple активно наголошувала на міцності та витривалості конструкції.

Серед користувачів уже з’явилися припущення, що причина може полягати в менш ефективній герметизації або у відсутності спеціальної системи тепловідведення, яка є в iPhone 17 Pro. Деякі користувачі порадили залишати телефон при кімнатній температурі, щоб волога поступово випаровувалася, й уникати різких змін навколишнього середовища. Apple раніше визнавала, що поява конденсату всередині камери — ненормальне явище, яке може призвести до довгострокових пошкоджень.

Подряпини на корпусі iPhone 17 Pro та iPhone Air

Інша хвиля скарг надійшла з Китаю, де на демонстраційних зразках iPhone 17 Pro в кольорі Deep Blue та iPhone Air у чорному виконанні з’явилися подряпини вже через кілька годин після того, як смартфони побували у руках відвідувачів магазинів. Це особливо дивує, адже Apple рекламує нову серію як більш стійку до подряпин завдяки вдосконаленому алюмінієвому корпусу.

Журналіст Bloomberg Марк Гурман особисто бачив пошкодження на виставкових зразках у Шанхаї, Гонконгу та навіть Лондоні. Французьке видання Consomac також підтвердило проблему, опублікувавши фото подряпаних пристроїв.

Ймовірно, вразливість кольору Deep Blue пов’язана з анодованим алюмінієвим каркасом, і ця ситуація вже знайома з попередніх років — темні моделі iPhone завжди легше піддавалися потертостям. Саме тому, за словами оглядачів, Apple цього разу не випустила чорний iPhone 17 Pro.

У соцмережах Китаю (зокрема на Weibo) тема подряпаних iPhone швидко набула популярності, і користувачі відкрито висловлюють невдоволення. Це особливо небезпечно для Apple, адже компанія лише нещодавно почала відновлювати позиції на китайському ринку.

