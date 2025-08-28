banner
Конденсатор NVIDIA RTX 5090 вибухнув та погнув радіатор без ігрового навантаження: "Це ще "захопливий досвід", чи вже "нейронний рендеринг?"

Андрій Русанов

Щоб згоріла NVIDIA RTX 5090, яка коштує від $2000, не обов’язково грати у сучасні ігри на максимальних налаштуваннях. Власник та журналісти яскраво описують піротехнічні ефекти.

Користувач Reddit з ніком RoboDogRush займався відеомонтажем о другій годині ночі, коли почув поруч із собою “вибух петарди”, від якого він перелякано зіскочив зі стільця. Монітор став чорним, з корпусу повалив дим та іскри, кімнату наповнив сморід горілої електрики.

“Коли хаос вщух, я витягнув свою PNY ARGB OC 5090 і знайшов перегорілий конденсатор. Він вибухнув з такою силою, що погнув радіатор, під яким він був розташований”, — пише RoboDogRush.

Зазвичай відеокарта не надто сильно нагрівалася. Власник стверджує, що пильно стежив за температурою, яка зазвичай не перевищувала 70°C. RTX 5090 перебувала у “хорошому потоці повітря”, її живив блок Super Flower Leadex III 1300W 80+ Gold через комплектний кабель 12VHPWR. Служба технічної підтримки PNY схвалила гарантійний запит, але лише через тиждень повідомила, що відеокарту замінять.

Відеокарти RTX 5090 горять відносно часто, це вже практично стало мемом. Причини часто полягають у ненадійних роз’ємах живлення, але іноді трапляються й інциденти на самій платі — компоненти та проводка теж ледь “тягнуть” високий струм, який до того ж позбавлений належного розподілення. У мережі роздратування та лють від такої надійності наддорогого пристрою поступово змінюється іронією.

“Якщо вас коли-небудь будили раптові шуми о 2-й годині ночі, ви знаєте це відчуття. А тепер додайте чорний монітор та запах пожежі. Це не той “захопливий досвід”, на який хтось підписувався. А може, саме в цьому і полягає нейронний рендеринг?”, — глузує VideoCardz.

Ймовірно, провина лежить не на NVIDIA, а на виробнику, і полягає у неякісній збірці чи підборі компонентів, але це точно не з’ясовано. Перегорілі конденсатори — часте явище, але це все одно не те, нащо мав би очікувати власник сучасної флагманської відеокарти.

