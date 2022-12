Ілон Маск запустив в Twitter нове голосування — чи варто йому піти з посади CEO соцмережі?

Маск заборонив користувачам Twitter робити посилання на їхні акаунти та публікації у сторонніх мережах. Після шквалу критики повідомлення про оновлення політики видалили з офіційного акаунту соцмережі, а Ілон запустив опитування — чи варто йому залишити пост генерального директора.

Згідно з повідомленням, яке вчора опублікували в офіційній сторінці Twitter, соцмережа заборонила користувачам робити посилання на їхні акаунти та публікації у сторонніх мережах: з баном зіткнулися Facebook, Instagram, Mastodon, Truth Social, Tribel, Nostr та Post.

Користувачі більше не зможуть додавати посилання на свої профілі в інших соціальних мережах у свою біографію у Twitter, а також надсилати твіти, які закликають до переходу на акаунти в Instagram або Facebook. Політика поширюються на імена користувачів, та навіть на дескриптори платформ-конкурентів без URL-адрес.

“Обмінюватися випадковими посиланнями — це нормально, але реклами для конкурентів більше не буде. Це абсурд”, — твітнув Ілон Маск.

Casually sharing occasional links is fine, but no more relentless advertising of competitors for free, which is absurd in the extreme — Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2022

Курс ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖЕР Ставайте професійним фінансовим менеджером і заробляйте від $500 уже за 2 місяці. РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

Інші платформи, такі як Telegram, TikTok, YouTube, Weibo та OnlyFans, залишилися поза баном Twitter. І метод відбору “заборонених сайтів” був не до кінця зрозумілий, тож не дивно, що повідомлення про оновлення спровокували шквал критики у сторону генерального директора Twitter.

У відповідь на тред служби підтримки Twitter про нову політику колишній генеральний директор Twitter Джек Дорсі написав: “Чому?” (Нещодавно Дорсі пожертвував близько 245 тисяч доларів на розвиток децентралізованої соціальної мережі Nostr, яка перебуває під забороною Twitter). Дорсі стверджує, що блокування “не має сенсу”, і на час публікації повідомлення, в його біографії було вказане ім’я з Nostr — що потенційно наражає його на ризик блокування.

doesn’t make sense — jack (@jack) December 18, 2022

За кілька годин після цього Twitter видалив твіти @TwitterSafety та вебсторінку з докладним описом нової політики, а Ілон Маск перепросив та заявив, що основні зміни будуть реалізовані лише після голосування. Опублікована раніше політика має набрати чинності в неділю.

Going forward, there will be a vote for major policy changes. My apologies. Won’t happen again. — Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2022

Останні часом жодні дії Маска у Twitter не приносять очікуваного для нього результату (просто згадайте запуск передплати Blue, постійні зміни її вартості та кольорів “галочок”, а також спричинений цим хаос у соцмережі та відтік рекламодавців). Схоже чергова невдача змусила мільярдера задуматись, чи правильне рішення він прийняв, посівши посаду генерального директора соцмережі. І, схоже, в цьому йому мають допомогти прихильники — бо Ілон вже запустив голосування на своїй сторінці про те, чи варто, йому піти з керівної посади.

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll. — Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2022

Ще до того, як Маск став власником компанії, з’являлись повідомлення про те, що він планував працювати генеральним директором Twitter лише тимчасово. Місяць потому він заявив у суді, що планує знайти когось іншого для управління компанією. Підприємець (переважно) діяв відповідно до результатів опитувань, які запускав у власному обліковому записі, але його думки можуть мінятися. Раніше він також пообіцяв, що “жодних серйозних рішень щодо контенту або відновлення облікового запису” не відбудеться без скликання ради модерації контенту, а надалі самостійно блокував чи розблоковував, наприклад акаунти Трампа, чи Каньє Веста.

Це було лише завершення шаленого тижня для Twitter та Ілона Маска. Сайт ще до оголошення оновлень почав забороняти посилання на Mastodon; у соцмережі забанили “небажаних” журналістів з CNN та The New York Times та заблокували акаунт @ElonJet, який відстежував місцеперебування приватного літака Маска. Також мільярдер більше не найбагатша людина світу — його статки скоротилися майже вдвічі з пікових 340 мільярдів доларів, і він продовжує їх втрачати: ринкова капіталізація його автокомпанії Tesla вперше за 2 роки впала нижче $500 млрд.