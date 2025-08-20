Криптопозики руйнують ринок Південній Кореї, влада призупинила кредитні сервіси

Комісія фінансових послуг Південної Кореї (КПФ) була змушена заборонити внутрішнім криптовалютним біржам кредитні послуги після проблем на ринку. Це спричинено швидким впровадженням кредитних торгових продуктів, які залучили $1,1 млрд позик протягом лише одного місяця.

КФП видала адміністративні вказівки 19 серпня. Усі біржі країни, включно з Upbit та Bithumb, вимушено призупинити криптокредитні операції до встановлення офіційного врегулювання ситуації.

Це сталось після того, як приблизно 27 600 інвесторів позичили 1,5 трлн вон ($1,1 млрд) через DeFi-сервіси, при цьому 13% позицій трейдерів ліквідували через волатильність цін на крипторинку.

Найбільші біржі Кореї поспішили запустити кредитні продукти після пропозиції керівної партії щодо Базового закону про цифрові активи, який би офіційно дозволив такі послуги. Upbit запровадив позики під заставу депозитів у корейських вонах та цифрових активах у липні, тоді як Bithumb пропонував чотирикратне кредитне плече від вартості застави. Обом платформам довелось припинили операції минулого місяця під регулятивним тиском.

Кредитні послуги в USDT спровокували незвичний тиск продажів, що призвело до значного падіння ціни стейблкоїна на внутрішніх біржах. Це суттєво порушило нормальні торгові моделі та створило арбітражні можливості між корейським та міжнародними ринками. Власне, різниця цін на європейських та корейських біржах завжди робила останні популярними серед арбітражників.

Тим часом Південна Корея готується схвалити свої перші спотові криптовалютні ETF та поступово знімає обмеження на інституційну торгівлю.

