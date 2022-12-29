Криптовалюта SOL здешевшала на 96% – проєкт Solana, котрий співпрацював з FTX, втратив довіру інвесторів

Solana, блокчейн, який колись відстоював Сем Бенкман-Фрід, знову привертає до себе пильну увагу. Галузеві спостерігачі запитують, чи не поставлять під загрозу його майбутнє колишні тісні зв’язки з підслідним криптомагнатом та FTX. Засновники Solana роблять усе можливе, щоб розірвати цей зв’язок.

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Ціна токена SOL, впала на 96% з рекордно високого рівня $260 у листопаді 2021 року до $10 через кризу криптовалют та банкрутство FTX. Kbit e середу SOL впав на 12% – великі власники стали позбавлятися криптовалюти, що спричинило хвилю продажів.

Анатолій Яковенко, співзасновник Solana Labs Inc., стартапа, що розробив блокчейн, раніше сказав, що зазвичай не коментує ціну, натомість воліючи зосередитися на технології та залученні людей, створенні чогось приголомшливого та децентралізованого. Але крах FTX вплинув на блокчейн та його засновників – падіння токена можна розглядати як вираження зниження довіри до платформи, що мала колись ринкову вартість майже $80 млрд.

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До банкрутства FTX і арешту Бенкмана-Фріда у грудні за звинуваченнями, що включали кілька видів шахрайства, він був основним прихильником Solana, блокчейна, оголошеного швидшою та ефективнішою альтернативою мережі Ethereum, що лідирує на ринку. Бенкмен-Фрід з’являвся з Яковенком на конференціях та віртуальних бесідах біля каміна.

За словами Яковенка, крах FTX торкнувся лише 4% їхніх проєктів, а близько 80% команди Solana взагалі не мали відношення до збанкрутілої біржі, додавши, що він пов’язує серйозно постраждалих засновників з інвесторами, які потенційно можуть надати екстрений капітал.

Проте давні зв’язки мережі з FTX та Alameda Research, співзасновником якої є Бенкман-Фрід, можуть ускладнити для деяких інвесторів вихід із SOL. Дві фірми допомогли підтримати Solana, купивши токени SOL гуртом у Solana Foundation, некомерційної організації, яка допомагає підтримувати блокчейн. Alameda також купила велику кількість SOL у Solana Labs.

Загалом транзакції між FTX і Alameda, а також Solana Foundation та Solana Labs включали 58086686 токенів SOL. Ця сума еквівалентна понад $580 навіть за поточною ціною токена. Венчурний підрозділ Alameda та FTX також інвестував у кілька проєктів, які працювали на Solana. Багато інвесторів вперше почули про Solana саме коли блокчейном зацікавилася FTX та почала просувати його.

FTX US, американська філія криптобіржі, запустила свій торговий майданчик NFT на Solana минулого року, попри те, що Ethereum був кращим блокчейном для багатьох проєкт NFT. Торговий майданчик більше не працює, і посилання на NFT, створені на платформі, тепер також «мертві».

Solana Foundation повідомила, що станом на 6 листопада, коли FTX припинила зняття коштів, у нього було менше ніж $1 млн готівкою або її еквівалентами на FTX.com – про це керівництво нібито не знало. Ці активи частково застрягли на біржі. У Solana все ще немає ясності щодо того, що станеться з активами в міру просування процедури банкрутства, проте вони нібито не впливають на безпеку і стабільність блокчейну.

Криптопроекти вже залишають Solana: DeGods і y00ts, два відомі проєкти NFT, переходять на Ethereum і Polygon відповідно. Децентралізована біржа Serum, пов’язана з Solana і підтримувана FTX, опинилася в тяжкому стані після краху останньої. Нову версію платформи під назвою Openbook було запущено за допомогою оновлення блокчейну за допомогою форка Solana.

Керівництво Solana і Serum роблять оптимістичні заяви, говорячи про спад шуму навколо FTX як обнадійливий фактор, проте факти поки говорять про втрату довіри інвесторів до пов’язаних з FTX організаціям.

Джерело: Bloomberg