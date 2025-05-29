Культова японська RPG Persona 4 отримає рімейк, але без звичних «голосів» — актор озвучки Йосуке

Persona 4 / Atlus

Рімейк культової японської RPG Persona 4 виглядає дедалі реальніше — принаймні, якщо вірити актору озвучки Юрі Ловенталю.

Американський актор підтвердив, що його не покликали повернутись до ролі Йосуке Ханамури, якого він грав у класичній Persona 4 та спін-оффах. Він навіть благав знову стати Йосуке, але Atlus проти. Проте найцікавіший момент в його словах — він прямо каже про рімейк Persona 4.

«А для тих, хто продовжує питати — ні, я не повернуся до ролі Йосуке для рімейку Persona 4. Я просив. Можливо, я навіть благав, але вони не хочуть, щоб я повертався», — написав Ловенталь у своєму пості на BlueSky.

Atlus офіційно не анонсувала рімейк, але це прямий сигнал, що гра вже в розробці. Крім того, фанати пов’язують можливий рімейк з доменом P4re.jp (він має відношення до серії). Домен нещодавно оновили — схожа активність відбувалася перед запуском Persona 3 Reload.

https://t.co/f7QKo2AEQG domain just got updated again. Reveal is going to be soon pic.twitter.com/T5VwY7HENQ — Soni (@Msoni187) April 21, 2025

А ось щодо не повернення акторів озвучки — студія вже не вперше перешкоджає поверненню оригінальних «голосів». У Persona 3 Reload повністю оновили англомовний акторський склад. Сам Ловенталь колись озвучував головного героя Persona 3, але у рімейку грав лише другорядного персонажа — Ейічіро Такебу. Разом з Ловенталем не повернеться Ерін Фіцджеральд, яка озвучувала Чі Сатонаку в Persona 4 Golden, Persona 4 Arena Ultimax і Persona 4 Dancing All Night.

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Причини такого кастингового рішення не озвучені. Відомо лише, що актори відеоігор — зокрема Ловенталь — досі страйкують під егідою профспілки SAG-AFTRA. Вони вимагають захисту від заміни штучним інтелектом. Хоча нема прямих доказів, що страйк вплинув на підбір акторів для рімейку, контекст грає роль. На цьому тлі можна згадати ситуацію з акторкою озвучення Елой, яку можуть тихо замінити, та як EA змушувала «голоси» з Apex Legends «викопати собі яму».

Ще цікаво про Persona 4, у березні 2024-го співачка Шіхоко Хірата, яка виконувала ключові пісні в грі, натякала, що записує щось нове. Логічно припустити, що теж для рімейку. Потрохи пазл складається: оновлення домену, нові пісні, актори не повертаються — робота над грою йде.

Після успіху Persona 3 Reload рімейк 4-ї частини здається логічним кроком. Ймовірно, Atlus вирішила оновити голоси всім героям одразу, як це зробили в P3R. Фанати припускають, що Atlus покаже Persona 4 на Summer Game Fest 6 червня — саме тоді інсайдери обіцяють кілька японських анонсів. Тож цілком можливо, що офіційне підтвердження не за горами.

Паралельно готується ще один реліз у франшизі — мобільна та ПК-гра Persona 5: The Phantom X вийде 26 червня 2025 року. А тим часом фанати серії чекають ще й на анонс Persona 6, адже від релізу P5 минуло вже понад 8 років. Раніше вийшла RPG від розробників Persona — і одразу покорила критиків. Для неї вони надихалися «Володарем перснів», але зрештою відмовилися.

Джерело: Nintendo Life