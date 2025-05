Культова японська RPG Persona 4 отримає рімейк, але без звичних «голосів» — актор озвучки Йосуке

Рімейк культової японської RPG Persona 4 виглядає дедалі реальніше — принаймні, якщо вірити актору озвучки Юрі Ловенталю.

Американський актор підтвердив, що його не покликали повернутись до ролі Йосуке Ханамури, якого він грав у класичній Persona 4 та спін-оффах. Він навіть благав знову стати Йосуке, але Atlus проти. Проте найцікавіший момент в його словах — він прямо каже про рімейк Persona 4.

Atlus офіційно не анонсувала рімейк, але це прямий сигнал, що гра вже в розробці. Крім того, фанати пов’язують можливий рімейк з доменом P4re.jp (він має відношення до серії). Домен нещодавно оновили — схожа активність відбувалася перед запуском Persona 3 Reload.

https://t.co/f7QKo2AEQG domain just got updated again. Reveal is going to be soon pic.twitter.com/T5VwY7HENQ

— Soni (@Msoni187) April 21, 2025