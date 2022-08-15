Курс біткоїну вперше з середини червня ненадовго піднявся вище $25 тисяч, а Ethereum — вище $2 тисяч

Не секрет, що ринок криптовалют зараз переживає далеко не найкращі часи — біткоїн, ефір та інші ключові криптомонети як увійшли до низхідного тренду, так і досі там перебувають. Та усе-таки час від часу на ринку спостерігаються незначні пожвавлення. Ось, наприклад, як зараз — зранку 15 серпня ціна головної криптовалюти ненадовго піднялася вище $25 тис. за монету — вперше з середини червня 2022 року.

Правда, вище позначки $25 тис. біткоїн протримався недовго та майже відразу повернувся на червону траєкторію — на цю мить за одну монету на біржах пропонують трохи більше ніж $24 тис. І це все одно краще, ніж наприкінці червня, коли вартість криптовалюти впала нижче $19 з вперше з 2020 року.

Тим часом ціна ефіру зросла на 2% — до $2030,50 за одиницю. Це вперше з 31 травня друга за величиною криптовалюта світу подолала рубіж у $2000 доларів на тлі оптимізму щодо завершення довгоочікуваного оновлення мережі. Минулого тижня розробники Ethereum провели генеральну репетицію перед довгоочікуваним переходом з механізму Proof of Work до Proof of Stake, в якому майнінг залежить від частки учасників, а не обладнання. Співзасновник Ethereum Віталік Бутерін очікує, що оновлення відбудеться 15 вересня.

Різні аналітики традиційно дають абсолютно різні прогнози стосовно майбутнього ринку криптовалют — деякі все ще ставлять на подальше падіння на тлі маси економічних потрясінь та інфляції, а інші свято вірять, що врешті Bitcoin буде по $100 тис. за монету. Як саме буде розвиватися ситуація, як завжди, неможливо точно передбачити, тож лишається тільки гадати.

Залишається пригадати кілька цікавих подій, пов’язаних з біткоїн останнім часом — як-от те, що Tesla позбулася більшої частини біткоїнів і, схоже, нічого не втратила, чи історію британця, який у 2013 році ненароком викинув на смітник HDD з 7500 біткоїнами та відтоді щосили намагається його знайти. До речі, нещодавно він придумав новий план порятунку із застосуванням штучного інтелекту.