Китай перенаситив ринок сонячними панелями — подекуди з них будують садові паркани

На країну припадає 80% світового виробництва сонячних панелей.

Китайські компанії виробляють настільки багато сонячних панелей, що спричинили перенасичення ринку — і, як наслідок, падіння цін. Financial Times повідомляє, що в Німеччині та Нідерландах панелі вже використовують для обшивки садових парканів; також практика поступово поширюється у Великій Британії, Північній Америці та Австралії.

Зазвичай сонячні батареї встановлюють на дахах, де вони можуть вловити якомога більше сонячного світла, однак низька ціна дозволяє встановити їх і деінде, паралельно зекономивши на наймі фахівців для висотних робіт.

«Нащо зводити паркан, коли можна просто поставити купу сонячних панелей, навіть якщо вони не орієнтовані точно на сонце?», — каже керівник відділу кліматичних досліджень BNP Paribas Exane Мартін Бро.

Прогнозується, що глобальне постачання сонячних панелей досягне 1100 гігаватів до кінця 2024 року — це, за даними Міжнародної енергетичної агенції, втричі перевищує попит.

Ціни на сонячні панелі вже впали удвічі торік і, як зазначає агенція, потенційно знизяться ще на 40% до 2028 року.

Надлишок пропозицій з Китаю також не дає змоги ефективно конкурувати виробникам з США та Європи — і це стане однією з тем, яких торкнеться міністерка фінансів США Джанет Єллен, під час візиту до азійської країни.

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«Під час зустрічей у Китаї міністерка Єллен захищатиме право американських робітників і підприємств на справедливе ставлення, у тому числі шляхом тиску на китайських колег щодо недобросовісної торгової практики та підкреслення глобальних економічних наслідків надлишкових промислових потужностей Китаю», — йдеться в заяві Мінфіну.

Минулого тижня Єллен під час візиту на завод з виробництва сонячних батарей Suniva в Джорджії заявила, що «стурбована глобальним надлишком потужностей в Китаї», які вразили нові енергетичні галузі — включно з сонячними батареями, електромобілями та літій-іонними акумуляторами.

Китайські виробники так само стикаються з проблемами від надлишку сонячних панелей. Минулого місяця компанія Longi Green Energy Technology, найбільший у світі виробник сонячних батарей, оголосила про звільнення тисяч працівників.

«Я висловлю своє переконання, що надлишок потужностей становить ризик не тільки для американських працівників і компаній і для світової економіки, але також для продуктивності та зростання китайської економіки», — казала Єллен.

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