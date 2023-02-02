Китай показав концепт винищувача 6-го покоління без хвостового оперення

Представники китайської авіаційної промисловості опублікували ролик, у якому можна було бачити літальний апарат, що є концептом винищувача наступного покоління. Це демонструє рішучість Китаю випередити США у створенні нових бойових літаків.

Відео, опубліковане на відеоканалі WeChat Державної корпорації авіаційної промисловості Китаю (AVIC), демонструвало розробку китайських бортових радарів. Ближче до кінця ролика була показана комп’ютерна графіка, що демонструє три невідомі літаки в польоті.

Літак був схожий на винищувач-невидимку J-20, але без носових крил, хвостового оперення і плавців, а ромбоподібні крила здавалися більшими, ніж у J-20, що забезпечує змішану конфігурацію крила та корпусу. Спостерігачі припустили, що це може бути китайський винищувач наступного покоління.

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На виставці Airshow China 2022, що проходила в Чжухаї (провінція Гуандун, Південний Китай) у листопаді 2022 року, AVIC представила концептуальну модель винищувача нового покоління, який також мав безхвосту конструкцію, як у літака, показаного в цьому відео.

Інші країни також проводять дослідження та розробки в галузі винищувачів наступного покоління, і безхвості конструкції, подібні до показаної Китаєм, є однією з найпопулярніших концепцій, заявив китайський експерт з військової авіації Фу Цяньшао.

Вважається, що безхвоста конструкція дасть винищувачу наступного (шостого) покоління кращу скритність у всіх напрямках, порівняно з нинішніми винищувачами п’ятого покоління. Водночас конструкція корпусу зі змішаним крилом забезпечить більшу підйомну силу, більшу дальність польоту та меншу витрату палива. З усім тим, аналітики вважають, що без вертикального хвостового оперення новий літак втратить у маневровості, якщо він не використовує інших конструкцій чи технологій для компенсації. Це можуть бути двигуни з керованим вектором тяги та розділені гальмівні керма чи інші інноваційні підходи.

Американський військовий підрядник Lockheed Martin у рамках проєкту Next Generation Air Dominance також розглядає безхвосту конструкцію для американського винищувача наступного покоління.

Ґрунтуючись на наявній на цей час інформації, Китай узявся до досліджень і розробок винищувача наступного покоління, і він має всі шанси зрештою випередити США, сказав Фу.

Джерело: globaltimes