Китай показав перший у світі 1,2-тонний eVTOL у "формі НЛО": дальність 1000 км та зліт без шуму за 3 секунди

Китай заявив про прорив у сфері міської авіамобільності, представивши, за власними словами, перший у світі 1,2- тонний eVTOL eVTOL — це різновид літальних апаратів, які використовують електроенергію для вертикального висіння, зльоту та посадки. з закритими роторами у формі летючої тарілки.





Публічний показ летючого таксі відбувся посеред минулого тижня в Ухані (провінція Хубей), де апарат масою 1,2 тонни та з роторами, інтегрованими в фюзеляж, безшумно злетів перед аудиторією. Заявлена максимальна вантажопідйомність транспорту — 450 кг, що позиціонує його як платформу для практичного міського застосування.

✨🇨🇳This is the world’s first ducted ton-class “flying saucer” eVTOL (electric vertical takeoff and landing aircraft) developed by a Chinese team — it hovers steadily like a real UFO, revolutionizing urban air mobility with its innovative design! pic.twitter.com/nNeATmRriJ — 🇨🇳XuZhenqing徐祯卿 (@XueJia24682) February 25, 2026





За словами китайських ЗМІ, “міське електричне таксі” може злітати за 3 секунди та працювати поблизу будівель або на малій висоті. Після схвалення регуляторів, його планують застосовувати для логістичного транспортування та повітряних рятувальних місій. В подальших планах — прямі продажі платформи за ціною від 2 млн юанів (12, 6 млн грн), а також модель спільного використання на кшталт сервісів райдхейлінгу Райдхейлінг — це модель транспортних послуг, де пасажири замовляють автомобіль через спеціалізовані мобільні застосунки (Uber, Uklon, Bolt) для поїздки за вказаним маршрутом. Це сучасна альтернатива традиційному таксі, яка базується на верифікації водіїв, прозорій оплаті та цифровій безпеці.

Окрім транспорту у стилі НЛО, в Ухані були представлені ще три інші eVTOL:

, який має вирішити проблему обмеження дальності польоту для чисто електричних моделей. Основні показники: дальність 1000 км та вантажопідйомність 400 кг, з призначенням для з’єднання великих міст без підзарядки. Літак вже отримав схвалення заявки на сертифікат від Адміністрації цивільної авіації Китаю, а перший випробувальний політ запланований на 2026 рік. Повністю електричний прототип “летючої мікрореанімації”, призначений для надання невідкладної медичної допомоги. Його розробили під перевезення нош та портативного комп’ютерного томографа. Очікується, що цей транспорт дасть змогу скоротити погодинні витрати на рятувальні роботи приблизно до 2200 юанів (14 тис. грн). Випробування із транспортуванням медикаментів та плазми крові заплановані на 2026 рік.

За даними China Daily, 2026 рік може стати ключовим для комерціалізації eVTOL в Китаї. Виробники чекають сертифікатів і готуються запускати масове виробництво, тоді як держава оновила регламент для цивільної авіації (набуде чинності в липні) та планує покриття 90% території системами зв’язку для низьковисотних польотів до 2027 року.

У провінції Хубей наразі розробляють дев’ять моделей eVTOL, чотири з яких вже завершили випробувальні польоти. За пару тижнів до цього китайці представили перший у світі 5-тонний eVTOL, який вміщує 10 пасажирів і літає до 1500 км.

