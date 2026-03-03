banner
Китай показав перший у світі 1,2-тонний eVTOL у "формі НЛО": дальність 1000 км та зліт без шуму за 3 секунди

Катерина Левицька

Китай показав перший у світі 1,2-тонний eVTOL у "формі НЛО": з дальністю 1000 км
Новий китайський eVTOL-тарілка. Фото: Interesting Engineering

Китай заявив про прорив у сфері міської авіамобільності, представивши, за власними словами, перший у світі 1,2- тонний eVTOLeVTOL — це різновид літальних апаратів, які використовують електроенергію для вертикального висіння, зльоту та посадки. з закритими роторами у формі летючої тарілки.


Публічний показ летючого таксі відбувся посеред минулого тижня в Ухані (провінція Хубей), де апарат масою 1,2 тонни та з роторами, інтегрованими в фюзеляж, безшумно злетів перед аудиторією. Заявлена максимальна вантажопідйомність транспорту — 450 кг, що позиціонує його як платформу для практичного міського застосування.


За словами китайських ЗМІ, “міське електричне таксі” може злітати за 3 секунди та працювати поблизу будівель або на малій висоті. Після схвалення регуляторів, його планують застосовувати для логістичного транспортування та повітряних рятувальних місій. В подальших планах — прямі продажі платформи за ціною від 2 млн юанів (12, 6 млн грн), а також модель спільного використання на кшталт сервісів райдхейлінгуРайдхейлінг — це модель транспортних послуг, де пасажири замовляють автомобіль через спеціалізовані мобільні застосунки (Uber, Uklon, Bolt) для поїздки за вказаним маршрутом. Це сучасна альтернатива традиційному таксі, яка базується на верифікації водіїв, прозорій оплаті та цифровій безпеці.

Окрім транспорту у стилі НЛО, в Ухані були представлені ще три інші eVTOL:

  • Гібридний V1000 з поворотними роторами, який має вирішити проблему обмеження дальності польоту для чисто електричних моделей. Основні показники: дальність 1000 км та вантажопідйомність 400 кг, з призначенням для з’єднання великих міст без підзарядки. Літак вже отримав схвалення заявки на сертифікат від Адміністрації цивільної авіації Китаю, а перший випробувальний політ запланований на 2026 рік.
  • Повністю електричний прототип “летючої мікрореанімації”, призначений для надання невідкладної медичної допомоги. Його розробили під перевезення нош та портативного комп’ютерного томографа. Очікується, що цей транспорт дасть змогу скоротити погодинні витрати на рятувальні роботи приблизно до 2200 юанів (14 тис. грн). Випробування із транспортуванням медикаментів та плазми крові заплановані на 2026 рік.
  • Компактний SW01 зі спрощеною системою керування: зі штурвалом та дросельною заслінкою. Його планують продавати як доступну версію eVTOL за 500 тис. юанів (близько 3 млн грн).

За даними China Daily, 2026 рік може стати ключовим для комерціалізації eVTOL в Китаї. Виробники чекають сертифікатів і готуються запускати масове виробництво, тоді як держава оновила регламент для цивільної авіації (набуде чинності в липні) та планує покриття 90% території системами зв’язку для низьковисотних польотів до 2027 року.

У провінції Хубей наразі розробляють дев’ять моделей eVTOL, чотири з яких вже завершили випробувальні польоти. За пару тижнів до цього китайці представили перший у світі 5-тонний eVTOL, який вміщує 10 пасажирів і літає до 1500 км.

У Британії запустили першу ГеоТЕС: тепла з глибини 5 км вистачить на 10 000 будинків

Джерело: China Daily, Interesting Engineering

