Китай стверджує, що розробив «найпотужнішу» мікрохвильову зброю для дронів, що поєднує радар і РЕБ

Усього через кілька днів після того, як США продемонстрували одне з найпотужніших мікрохвильових озброєнь, здатних глушити сигнали на великій території, Китай заявляє про розробку найпотужнішої у світі мікрохвильової зброї, яку можна встановити в дрон.

Дослідники під керівництвом професора Лі Цзяньбіна наголошують на універсальності джерела мікрохвильового випромінювання. Наголошується, що воно може виконувати кілька функцій, включаючи роботу радара, моніторинг цілей на землі, у воді або в небі, а також створення електронних перешкод.

Компактна конструкція дозволяє легко налаштовувати зброю для встановлення на різні дрони. У тому числі можна використовувати систему в режимі plug-and-play.

На відміну від звичайних невеликих мікрохвильових джерел, які часто мають обмежену потужність та частотний діапазон, нова розробка позиціюється як змінна правила гри. Вона може працювати в надширокому діапазоні частот і конкурувати з більшою зброєю, наприклад, з професійними літаками радіоелектронної боротьби.

Основним компонентом системи є лампа біжної хвилі. Хоча ця технологія традиційно використовувалася як мікрохвильовий генератор, китайські вчені перепрофілювали її в надчутливу антену, усунувши необхідність в окремому радарі на дроні. Це нововведення у поєднанні із компактною конструкцією робить цю технологію потужним інструментом радіоелектронної боротьби.

Джерело: firstpost

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