Китайська компанія дала працівникам додатковий вихідний для «вивчення» Black Myth: Wukong

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Реліз Black Myth: Wukong 20 серпня спонукав китайську компанію відправити майже усіх працівників на вихідний — однак з двома цікавими передумовами.

Якщо вірити автоперекладу оголошень компанії, опублікованих на Twitter (через Dexerto), додатковий вихідний міг отримати будь-який працівник, який має попереднє замовлення на гру, але лише для версії на ПК або PlayStation 5 (реліз на Xbox був відкладений на невизначений термін, тож цю версію вирішили не враховувати в пропозиції).

У листі, який був завірений підписом та печаткою «Chengdu Science and Technology», сказано, що відгул запланований не для дозвілля, а для «справжньої роботи». Також у тексті працівників попросили бути на зв’язку на випадок, якщо якийсь «Містер Лей не зможе самостійно пройти гру і потребуватиме допомоги».

Зі своєї сторони компанія обіцяла безплатну каву та начебто «Deluxe Editions» Black Myth.

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«Від щирого серця вітаємо співробітників, які сумлінно працюють у різних підрозділах і на різних посадах. Бажаю всім весело провести час!», — йдеться наприкінці повідомлення.

Black Myth: Wukong — рольовий пригодницький бойовик компанії Game Science, створений за мотивами класичного китайського роману «Подорож на Захід». Гра побила рекорд Steam одразу після запуску, зафіксувавши другу за величиною кількість одночасних гравців на платформі, поступившись лише PUBG.

Розділ Ігри виходить за підтримки ?

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