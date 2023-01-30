Китайська пошукова система Baidu планує впровадження чат-ботів зі штучним інтелектом, аналогічних ChatGPT від OpenAI – реліз очікується вже у березні

За повідомленням інсайдера, найбільша пошукова компанія Китаю планує представити у березні застосунок у стилі ChatGPT, який спочатку буде вбудований у власні основні пошукові служби компанії. Інструмент, назву якого ще не визначено, дозволить користувачам отримувати результати пошуку під час розмови з уточнювальними питаннями, як це дозволяє робити популярна платформа OpenAI.

Компанія Baidu вклала мільярди доларів у дослідження штучного інтелекту у рамках багаторічних зусиль щодо переходу від традиційного онлайн-маркетингу до глибших технологій. За словами джерела, розроблена нею модель машинного навчання Erni навчалася на даних протягом кількох років. Система стане основою майбутнього інструменту, подібного до ChatGPT.

Інструмент штучного інтелекту ChatGPT від OpenAI, розбурхав інтернет з моменту свого публічного дебюту в листопаді, зібравши більше мільйона користувачів за кілька днів та викликавши дебати про роль ШІ у школах, офіси та будинки. Великі технологічні компанії інвестують мільярди у розробку програм, що використовують його, в той час, як інші отримують вигоду з ажіотажу навколо теми. Акції Buzzfeed зросли більш ніж удвічі цього місяця після того, як компанія оголосила про плани запровадження контенту, створеного за допомогою ChatGPT.

Корпорації Baidu, Alibaba, Tencent та ByteDance контролюють більшу частину китайського інтернету. Пошукова компанія намагається домогтися зростання після відставання від конкурентів на внутрішньому ринку в таких областях, як мобільна реклама, відео та соціальні мережі. Крім досліджень у галузі штучного інтелекту, пошуковий гігант зараз також розробляє технологію автономного водіння.

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Як випливає з розшифровки внутрішньої розмови в компанії, отриманій Bloomberg, Головний виконавчий директор Baidu Робін Лі навів аналог ChatGPT як приклад сфери, у якій технічний гігант може перейняти ініціативу:

«Я такий радий, що технологія, над якою ми розмірковуємо щодня, може привернути увагу стільки людей. Це непросто», — сказав Робін Лі. Він попередив, що комерціалізація ШІ, що генерує контент, шляхом перетворення його на «продукт, який потрібен всім» може бути складним завданням.

ChatGPT також викликав жвавий інтерес у китайських користувачів. Вони, як і люди в інших країнах, захоплено ділилися скриншотами дивовижних розмов із ШІ-ботом у місцевих соціальних мережах. І це попри жорстку цензуру внутрішнього інтернету, значною мірою відгородженого від решти світу. Обмеження допомогли таким компаніям, як Baidu, процвітати як місцеві еквіваленти Google, Amazon та Facebook. Крім Baidu, кілька китайських стартапів також вивчають генеративний ШІ та залучили таких інвесторів, як Sequoia та Sinovation Ventures.