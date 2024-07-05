Китайські аналоги БПЛА MQ-9 Reaper їхали до спільників росії в Лівії — контрабанду вилучили італійські митники

Італійські митники вилучили частини двох бойових безпілотників, аналогічних американському MQ-9 Reaper, замаскованих під вітряні турбіни в контейнерах, які прямували з Китаю до Лівії. Офіційні органи перехопили шість контейнерів в порту Джоя-Тауро, позначених як частини для вітряних генераторів. Насправді в них містилися фюзеляжі та крила військових безпілотників, йдеться у заяві Фінансової поліції, яка патрулює води Італії та запобігає контрабанді.

Слідчі кажуть, що деталі безпілотника були заховані серед матеріалів, схожих на лопаті вентилятора вітрової турбіни, «з метою приховування від перевірок». За даними Фінансової поліції, транспортовані дрони мають вагу понад 3 т, довжину понад 10 м та розмах крил понад 20 м.

Footage of Italian authorities intercepting components of two Chinese Wing Loong II UAVs disguised as wind turbines that were heading to Libya. https://t.co/ALY7IBwRaA pic.twitter.com/WeKoW0i7Rs — Clash Report (@clashreport) July 3, 2024

Британська The Times повідомляє, що італійська влада діяла на основі даних розвідки США. Видання зазначає, що 18 червня на судні MSC Arina було вилучено три контейнери, митники очікують прибуття ще трьох на вихідних на MSC Apolline. Мова йде про БПЛА Wing Loong, які прямували до Бенгазі, до лівійського генерала Халіфі Хафтару. Постачання включає дві станції управління дронами.

Технічні характеристики безпілотників збігаються з моделлю Wing Loong-2. Цей БПЛА часто порівнюють з американським MQ-9 Reaper, хоча його максимальна швидкість і висота польоту поступаються дрону.

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Характеристики Wing Loong-2

Довжина — 11 м

Розмах крил — 20,5 м

Висота — 4,1 м

Максимальна злітна вага — 4200 кг

Максимальна швидкість — 370 км/год (200 вузлів)

Крейсерська швидкість — 200 км/год (110 вузлів)

Швидкість зльоту — 150 км/год (81 вузол)

Час польоту — 32 години

Максимальна висота — 9 900 м

Навантаження — до 480 кг

Безпілотник може бути озброєний бомбами FT-10, FT-9, FT-7, GB7, GB4 та ракетами BRM1, AKD-10, BA-7. Він оснащений радарами «повітря-земля», системою GPS, електрооптичним блоком камер денного світла та інфрачервоних датчиків. Wing Loong-2 здатний підтримувати зв’язок на відстані до 1000 км.

Коли Wing Loong-2 був представлений у 2017 році, державні ЗМІ Китаю писали, що Пекін був першим, хто зрівнявся зі США в «новому поколінні широкомасштабних інтегрованих БПЛА для розвідки та удару». Невідомо, чи був причетний уряд Китаю до постачання.

Італійська влада не повідомила, чи містила контрабандна партія боєприпаси для безпілотників. Зазначається, що цей конфіскат, ймовірно, порушує давнє ембарго ООН на постачання зброї до та з Лівії.

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Фракція генерала Хафтара, «Лівійська національна армія», базується на сході Лівії та намагалася повалити міжнародно визнаний уряд країни у 2020 році. Колишній офіцер з адміністрації Муаммара Каддафі також налагодив тісні зв’язки з росією. Держава-агресорка пообіцяла підтримати його армію, якщо він поширить контроль на більшу частину Лівії.

Раніше ООН виявила, що у 2019 році безпілотник Wing Loong-2, ймовірно, вже використовувався силами Хафтара для нападу на передмістя Триполі. Безпілотники Wing Loong-2, ймовірно, були поставлені Об’єднаними Арабськими Еміратами, які вже давно звинувачують у підтримці Хафтара. Також у квітні в Канаді двом лівійцям висунули звинувачення у змові з метою продажу безпілотників китайського виробництва Лівії в обмін на нафту в період з 2018 по 2021 рік.

Джерело: Business Insider, Wikipedia

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