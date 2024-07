Китайські аналоги БПЛА MQ-9 Reaper їхали до спільників росії в Лівії — контрабанду вилучили італійські митники

Італійські митники вилучили частини двох бойових безпілотників, аналогічних американському MQ-9 Reaper, замаскованих під вітряні турбіни в контейнерах, які прямували з Китаю до Лівії. Офіційні органи перехопили шість контейнерів в порту Джоя-Тауро, позначених як частини для вітряних генераторів. Насправді в них містилися фюзеляжі та крила військових безпілотників, йдеться у заяві Фінансової поліції, яка патрулює води Італії та запобігає контрабанді.

Слідчі кажуть, що деталі безпілотника були заховані серед матеріалів, схожих на лопаті вентилятора вітрової турбіни, «з метою приховування від перевірок». За даними Фінансової поліції, транспортовані дрони мають вагу понад 3 т, довжину понад 10 м та розмах крил понад 20 м.

Footage of Italian authorities intercepting components of two Chinese Wing Loong II UAVs disguised as wind turbines that were heading to Libya. https://t.co/ALY7IBwRaA pic.twitter.com/WeKoW0i7Rs

