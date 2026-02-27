Китайські ШІ-моделі захопили 61% глобального ринку: MiniMax і Moonshot вже випередили Claude, ChatGPT та Gemini

Згідно з даними платформи OpenRouter, опубікованими наприкінці лютого, перші три місця у світовому рейтингу фактичного використання мовних моделей ШІ вперше одночасно зайняли китайські розробки. На них припало 61% усього обсягу обробленого тексту (токенів) серед 10 найпопулярніших моделей сервісу.





OpenRouter — найбільша у світі платформа агрегації LLM-API, що надає доступ до понад 400 моделей від більш ніж 60 провайдерів, — опублікувала дані, які викликали неабияку реакцію в галузі ШІ. Вперше за тривалий період американські моделі були повністю витіснені з верхівки рейтингу: одразу три китайські моделі одночасно зайняли всі три призові місця. Шанхайський стартап MiniMax M2.5 був запущений 13 лютого як перша у світі продакшн-модель, спочатку розроблена для агентних робочих процесів. MiniMax розмістилися на IPO в Гонконгу у січні 2026 року та посіла перше місце з обсягом споживання 2,45 трлн токенів за один тиждень — зростання на 197% тиждень до тижня. Її акції зросли на 109% у перший день торгів. MiniMax самостійно утримує близько 25% усіх токенів платформи — і це результат всього кількох тижнів присутності.

Moonshot AI Kimi K2.5 стала другою з показником 1,21 трлн токенів (це блиько 10% токенів), а GLM-5 від Zhipu AI посіла третє місце з 780 млрд токенів після зростання на 158%. У сумі три китайські розробники відкритих моделей — MiniMax, Zhipu і Moonshot — генерують близько 45% усього споживання на платформі. DeepSeek V3.2 доповнила китайську групу, зайнявши п’яте місце. Загалом китайські моделі спожили 5,3 трлн із 8,7 трлн токенів, використаних топ-10 моделями платформи. Причому ще кілька місяців тому ні MiniMax, ні GLM-5 від Zhipu AI у цьому списку не було. Також, за даними аналітиків a16z, чотири з п’яти найпопулярніших ШІ-моделей на API-маршрутизаторі OpenRouter тепер є open-weight моделями.

Це доволі несподіваний розклад для екосистеми, де ще недавно безроздільно панували пропрієтарні західні моделі. Експерти вважають, що ціноутворення є вирішальним фактором. MiniMax M2.5 коштує $0,30 за мільйон вхідних токенів і $1,10 за мільйон вихідних токенів. Для порівняння, Claude Opus 4.6 від Anthropic має ціну $5 і $25 відповідно — приблизно у 10-20 разів дорожче. Те ж саме стосується аналогічних продуктів OpenAI та Google. При цьому за низкою бенчмарків — програмування (SWE-Bench Verified), веб-пошук та робота з офісними інструментами — MiniMax щільно наближається до Claude Opus 4.6 і GPT-5.2. MiniMax стверджує, що година безперервної роботи моделі обходиться в $1.





Структурні зміни у сценаріях використання є не менш показовими. Програмування зросло з 11% до понад 50% загального споживання токенів на OpenRouter протягом 2025 року. Агентні робочі процеси — у яких моделі автономно виконують багатокрокові завдання — тепер становлять понад половину всіх вихідних токенів. Усі три провідні китайські моделі прямо оптимізовані для таких сценаріїв. Загальне тижневе споживання токенів на OpenRouter досягло 12,1 трлн, що у 12,7 раза більше порівняно з роком раніше.

“Китайські моделі з відкритою вагою захопили значну частку ринку, тому що вони непропорційно сильно використовуються в агентних потоках, які запускають американські компанії. Програмування та агентно-орієнтовані робочі процеси стають двома ключовими точками конкуренції для великих моделей. Китайські моделі переважають саме в сценаріях автоматичних мульти-крокових задач”, — каже головний операційний директор OpenRouter.

Партнер Andreessen Horowitz Мартін Касадо оцінив, що близько 80% стартапів, які використовують open-source ШІ-стеки, нині працюють на китайських моделях. Їх стратегія одна: відкриті ваги, низька ціна, достатня якість. Для пропрієтарних західних моделей це створює все більш некомфортну ситуацію: технологічної переваги наодинці вже може не вистачити. Таким чином, зсув у бік китайських мовних моделей на платформі OpenRouter відображає не зміну моди, а зміну економіки та сценаріїв використання ШІ: дешевші тарифи, оптимізація під програмування й агентні системи та різке зростання автоматизованих задач призвели до того, що саме ці моделі сьогодні виконують більшість реальної роботи, витісняючи американських конкурентів із лідерських позицій за обсягом фактичного використання.

