«Київстар» більше не тарифікує інтернет в DeepStateMap

Оператор «Київстар» повідомив, що надалі він не буде тарифікувати мобільний інтернет, який використовується для роботи застосунку DeepStateMap. Отже, користувачі зможуть стежити за визвольним просуванням ЗСУ та очищенням української землі від загарбників, не використовуючи на це мегабайти мобільного трафіку.

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Нагадаємо, DeepStateMap – це популярний застосунок, що відображає карти бойових дій в Україні. Команда сервісу публікує перевірену інформацію, яка дає можливість слідкувати за перебігом військових дій російсько-української війни, розташуванням російських підрозділів та їх пересуваннями. Мапа цитується та використовується для візуалізації бойових дій в українських та світових ЗМІ. За своїми можливостями застосунок DeepStateMap не поступається функціональним можливостям сайту. Він дозволяє не лише відстежувати просування військових та розташування російських підрозділів, а також може перевіряти зону ураження різної військової техніки тощо.

Запущений у березні, застосунок DeepStateMap вже привернув увагу понад 170 тис. користувачів. Він доступний для мобільних платформ Android та iOS.

Додамо, окрім DeepStateMap «Київстар» також не тарифікує трафік в застосунках «Дія», Helsi.me, «Укрзалізниця» та сайті МОЗ України. З часом оператор планує запустити можливість користуватися браузерною версією DeepStateMap без тарифікування.