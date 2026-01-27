"Київстар" оновив умови терміну дії номера: все той же рік, але останні 90 днів — дзвінки лише на сервісні номери

"Київстар" змінив умови дії номера / Depositphotos

З 6 лютого український мобільний оператор “Київстар” оновлює умови щодо продовження дії номера для абонентів передплати: загальний термін дії все ще складає 365 днів, однак тепер розділений на два етапи.





Упродовж перших 274 днів із моменту останнього поповнення рахунку або оплати тарифу номер перебуває в активному стані, ви можете користуватися всіма послугами.

із моменту останнього поповнення рахунку або оплати тарифу номер перебуває в активному стані, ви можете користуватися всіма послугами. У наступні 91 день номер перебуває в призупиненому стані: ви можете поповнювати рахунок та здійснювати дзвінки лише на сервісні номери. В цей час “Київстар” надсилатиме SMS, у яких нагадуватиме про поповнення рахунку, щоб уникнути деактивації номера

Як подовжити термін дії номера?

Поповніть рахунок на суму від 30 грн одним платежем.

Оплатіть основний пакет послуг на 4 тижні або місяць, чи денний пакет послуг. Якщо ви користуєтеся тарифом з оплатою за рік чи пів року, то термін дії номера буде продовжуватися щоразу, коли оновлюється пакет послуг.

Важливо: послуги “Екстра гроші” або переказ коштів не продовжують термін дії номера.

Перевірити термін дії номера можна в застосунку “Мій Київстар” або за запитом *114#.

