Новини Україна 27.01.2026 comment views icon

"Київстар" оновив умови терміну дії номера: все той же рік, але останні 90 днів — дзвінки лише на сервісні номери

author avatar

Катерина Левицька

Редактор новин

"Київстар" оновив умови терміну дії номера: все той же рік, але останні 90 днів — дзвінки лише на серверні номери
"Київстар" змінив умови дії номера / Depositphotos

З 6 лютого український мобільний оператор “Київстар” оновлює умови щодо продовження дії номера для абонентів передплати: загальний термін дії все ще складає 365 днів, однак тепер розділений на два етапи.


  • Упродовж перших 274 днів із моменту останнього поповнення рахунку або оплати тарифу номер перебуває в активному стані, ви можете користуватися всіма послугами.
  • У наступні 91 день номер перебуває в призупиненому стані: ви можете поповнювати рахунок та здійснювати дзвінки лише на сервісні номери. В цей час “Київстар” надсилатиме SMS, у яких нагадуватиме про поповнення рахунку, щоб уникнути деактивації номера

Як подовжити термін дії номера?

  • Поповніть рахунок на суму від 30 грн одним платежем.
  • Оплатіть основний пакет послуг на 4 тижні або місяць, чи денний пакет послуг. Якщо ви користуєтеся тарифом з оплатою за рік чи пів року, то термін дії номера буде продовжуватися щоразу, коли оновлюється пакет послуг.

Важливо: послуги “Екстра гроші” або переказ коштів не продовжують термін дії номера.

Перевірити термін дії номера можна в застосунку “Мій Київстар” або за запитом *114#.

Раніше “Київстар” представив нову лінійку тарифів мобільного зв’язку (лише пакети “Все разом” та мінімальна ціна в ₴370), а також  переглянув тарифи домашнього інтернету. Ми також писали, що Vodafone підвищив вартість тарифів Flexx GO та Flexx TOP на +50-100 грн, а lifecell запровадив ліміти на вхідні дзвінки за несплати тарифу.


“Київстар” під’єднав 3+ млн абонентів до супутникового зв’язку Starlink: надіслано 1,2 млн SMS, найактивніші — Київ, Львів та Вінниця

Популярні новини

arrow left
arrow right
Пакувальник "Укрпошти" в Києві викрав 5 смартфонів Xiaomi з посилок і здав у ломбард — збитки оцінили всього в 6 тис. грн
Національний чекап: українці 40+ отримають 2000 грн на перевірку здоров'я — програма стартує 1 січня
В Приват24 додали "Запит на оплату" — функцію поділу витрат між користувачами
В Україні легалізували День програміста як професійне свято — Кабмін погодив нову дату
"Київстар" оновить тарифи домашнього інтернету з 6 січня: що зміниться?
Опендатабот: 60% боргів за "комуналку" в Україні закрили без оплати, чверть боржників — пенсіонери
Без оператора і черг: "Нова пошта" відкрила друге відділення самообслуговування в Києві
OLX запустив опцію "Поторгуватися" зі знижками до 40% від початкової ціни
"Київстар" під'єднав 3+ млн абонентів до супутникового зв'язку Starlink: надіслано 1,2 млн SMS, найактивніші — Київ, Львів та Вінниця
YouTube запустив в Україні нові функції батьківського контролю: ліміт часу на Shorts та нагадування про перерви
"Київстар", Vodafone та lifecell заблокували 60 000 номерів після скарг українців на спам
"Київстар" оновив лінійку тарифів мобільного зв'язку: лише пакети "Все разом" та мінімальна ціна в ₴370
OpenAI запустила в Україні бюджетну передплату ChatGPT Go за $4
"Нова пошта" опрацювала рекордні 2,4 млн посилок за добу напередодні Різдва, в топі — доставка одягу, товарів для дому і косметики
lifecell запровадив ліміти на вхідні дзвінки за несплати тарифу
Київстар підвищує вартість тарифів LOVE UA до +30%
Українець придбав у "Київстар" унікальний номер за ₴1,8 млн — код 077 та 7 нулів
Київстар активував супутниковий інтернет Starlink на iPhone
MNP-абоненти lifecell зможуть "заморозити" вартість тарифу на 2 роки
"Київстар" обійшов Vodafone та lifecell за швидкістю мобільного інтернету: 40,85 Мбіт/с зі зростанням на 13% за рік
"Київстар" купує Comfy: ключові цифри та деталі угоди від Forbes
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати