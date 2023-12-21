L3Harris запустить 16 космічних трекерів для відстеження гіперзвукових ракет, націлених на США

У 2022 році оборонний підрядник виграв контракт на суму $700 млн від Агенції космічного розвитку США на виробництво супутників для відстеження ракет, які планують запустити у 2025 році.

20 грудня L3Harris оголосила про отримання дозволу на початок виробництва 16 супутників, призначених для виявлення та моніторингу гіперзвукових ракет, націлених на США або їх союзників. Компанія каже, що супутники пройшли критичну перевірку дизайну та готовності до виробництва.

Агенція космічного розвитку — це організація космічних сил США, яка створює багаторівневу мережу супутників, відому як Proliferated Warfighter Space Architecture. Вона включає транспортний рівень взаємопов’язаних супутників зв’язку, які передаватимуть дані, зібрані супутниками відстеження.

«Гіперзвукові ракети є найбільш дестабілізуючою кінетичною зброєю в арсеналах наших супротивників через їх тьмяні профілі польоту, різні точки запуску та високу маневреність», — сказав Боб Де Корт, директор з управління програмами L3Harris. «Щоб запобігти їхньому використанню та, за потреби, перемогти їх, Сполученим Штатам потрібна стійка сенсорна платформа, щоб усунути завісу з їхніх траєкторій польоту».

L3Harris виробляє супутники в Мельбурні, штат Флорида, і Форт-Вейні, штат Індіана. Компанія вже поставила чотири прототипи супутників відстеження за попереднім контрактом на суму $193 мільйони, які мали запустити цього року, але зіткнулися з затримками.

Запуск усіх 16 супутників запланований на 2025 рік. Northrop Grumman і Raytheon RTX також виробляють супутники відстеження за окремими контрактами.

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