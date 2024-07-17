Лекцію легенди програмування Ґрейс Гоппер не змогли відтворити в США — не знайшли пристрою

В архівах Агенції національної безпеки США (АНБ, NSA) зберігаються на магнітній стрічці, які містять знаковий фрагмент історії програмування — лекцію адмірала Ґрейс Гоппер. Однак є проблема: АНБ немає чим її відтворити.

Ґрейс Гоппер була вищим офіцером ВМС США, легендою інформатики та піонером комп’ютерів. Вона брала участь у розробці FLOW-MATIC, першу мову програмування, яка використовувала основні англійські слова замість чисел. Пізніше вона допомогла розробити COBOL, комерційно орієнтовану комп’ютерну мову, яка досі використовується у деяких комп’ютерних системах. У 1982 році вона виступила з лекцією у штаб-квартирі АНБ. Агенція записала лекцію та зберегла її.

«Вміст її лекції 1982 року поділений на дві частини — TVC 930A і TVC 930B, тривалістю 48 хв. 15 с та 40 хв. 39 с відповідно. В них не просто історичні дані, але, ймовірно, цінна та перспективна інформація про еволюцію технологій та їхній вплив на суспільство», — пише дослідник Майкл Равніцкі, який представляє MuckRock, некомерційну організацію, яка допомагає людям подавати запити згідно із Законом про свободу інформації (FOIA).

12 жовтня 2021 року Равніцкі подав заявку на доступ до цих плівок. Через три роки АНБ заявила, що у неї «немає відповідних документів». Равніцкі точно знав, що дані є, і заперечив. Власний «Каталог телевізійного центру» АНБ, документ, оприлюднений Законом про доступ до інформації у 2009 році, перераховував стрічки серед вмісту. Тож дослідник вимагав від агенції пояснень. АНБ відповіла, що не має технічних засобів, щоб прослухати плівки, атому не може надати їх за запитом:

«Під час пошуку, наш офіс зв’язався з організацією, яка мала б записи, які ви запитували, якщо вони все ще існують. Нам повідомили, що хоча є деякі старі відеокасети, які потенційно відповідають, вони знаходяться у форматі, який АНБ більше не має можливості переглядати або оцифрувати. Не маючи можливості переглядати плівки, АНБ не має можливості перевірити їхню відповідність. Від АНБ не вимагається знаходити або отримувати нові технології (застарілі чи актуальні) для обробки запиту», — повідомили в агенції.

Равніцкі звернувся до АНБ з проханням надати фотографії записів, і він їх отримав. Знімки показали, що стрічки були записані на 1-дюймовий відеомагнітофон AMPEX. Було три різних стандартизованих типи машин AMPEX. Попередній пошук на eBay виявив десятки машин, які могли б відповідати вимогам.

Може до цього не дійти. Після того, як MuckRock опублікувала статтю, деякі люди зголосилися допомогти. Майкл Морісі, засновник і генеральний директор MuckRock, розповів, що кілька груп запропонували «різні апаратні установки, які, на їхню думку, могли б допомогти». Поки що пошук обладнання у процесі. Але магнітні стрічки з часом руйнуються, тож варто поспішати.

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Джерела: MuckRock, Gizmodo

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