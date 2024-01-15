LG відкрила перший завод із виробництва зарядних пристроїв для електромобілів у США

LG відкрила свій перший завод з виробництва зарядних пристроїв для електромобілів у США у Форт-Ворті, штат Техас, здатний виробляти 10 000 одиниць на рік.

Компанія вже почала збирати там домашні зарядні пристрої потужністю 11 кВт, а в першій половині 2024 року почне виробляти швидкі зарядні пристрої потужністю 175 кВт. У планах компанії — виробництво надшвидких зарядних пристроїв на 350 кВт, призначених для «комерційних клієнтів і перевезень на далекі відстані», повідомляє Engadget.

Корейська компанія обрала Техас, оскільки має там потужності з виробництва акумуляторів, а також тому, що штат пропонує «чудові логістичні та транспортні мережі і є домом для основних операцій компаній у різних галузях, починаючи від виробництва автомобілів і закінчуючи фінансами» (GM, Toyota і Tesla мають заводи зі складання автомобілів у цьому штаті).

LG має намір розвивати свій бізнес із виробництва зарядних пристроїв для електромобілів в Азії та Європі. Компанія разом з двома партнерами вступила в гру лише два роки тому, придбавши південнокорейський бізнес із виробництва зарядних пристроїв для електромобілів під назвою AppleMango (згодом перейменований на HiEV).

LG тоді заявила, що це придбання дозволить їй «створити синергію» з її бізнесом з виробництва акумуляторів для електромобілів, а також з такими продуктами, як системи зберігання енергії та енергоменеджменту. Компанія також може використовувати свій досвід у виробництві дисплеїв, поєднуючи зарядні пристрої з «міцними, пило- та водонепроникними» зовнішніми цифровими екранами.

Цей крок також дасть змогу LG отримати вигоду від прагнення США побудувати більше громадських зарядних пристроїв для електромобілів. За даними Об’єднаного офісу енергетики та транспорту, наразі в країні налічується 169 741 зарядний порт (або швидкий заряд постійного струму, або рівень 2) на 65 113 станціях. Однак адміністрація Байдена хоче мати щонайменше 500 000 громадських зарядних пристроїв до 2030 року.